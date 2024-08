Telemundo 48, NBC Bay Area y Comcast NBCUniversal otorgan $227,000 en fondos sin restricciones a ocho organizaciones sin fines de lucro locales

Telemundo 48 Área de la Bahía / KSTS, NBC BAY AREA / KNTV y Comcast NBCUniversal anunciaron que han otorgado $227,000 a ocho organizaciones sin fines de lucro locales a través de Becas de Impacto de NBCUniversal Local 2024. Desde 2018, NBC BAY AREA y Telemundo 48 han proporcionado más de $1.5 millones a 54 organizaciones sin fines de lucro a través del programa de subvenciones.

El desafío competitivo de subvenciones, ahora en su séptimo año, proporciona fondos sin restricciones a organizaciones sin fines de lucro elegibles que brindan apoyo vital a las comunidades del Área de la Bahía en las categorías de educación y empoderamiento juvenil, próxima generación de narradores y participación comunitaria. El período de solicitud de 2024 para organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) elegibles comenzó el 19 de marzo y concluyó el 19 de abril.

"La misión de NBC Bay Area y Telemundo 48 es empoderar a nuestras comunidades e impulsar un cambio transformador", dijo Stacy Owen, presidenta y gerente general de NBC Bay Area y Telemundo 48. "Las ocho organizaciones que recibieron las Becas de Impacto Local de NBCUniversal 2024 han demostrado una visión excepcional al abordar nuestros desafíos locales más urgentes. Sus enfoques innovadores marcan una verdadera diferencia, generando un progreso que elevará a comunidades enteras y hará avanzar al Área de la Bahía. Nos enorgullece apoyarlas y nos inspira el impacto que están creando".

Becas de Impacto de NBCUniversal Local 2024 están proporcionando $2.5 millones en fondos a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en uno de los 11 mercados televisivos en donde se encuentras estaciones propiedad de NBC y Telemundo, los cuales son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Boston, Washington, D.C., San Francisco, Miami, San Diego y Hartford, Connecticut. Fundado en 2018, el programa de subvenciones de NBCUniversal ha proporcionado hasta la fecha $18.5 millones a 546 organizaciones sin fines de lucro.

Los ganadores de Becas de Impacto de NBCUniversal Local en el área del Área de la Bahía son:

100 Black Men of the Bay Area, Inc. – $48,000.00

El capítulo del Área de la Bahía de 100 Black Men of America, Inc. está compuesto por distinguidos profesionales afroamericanos en varios campos, incluidos negocios, gobierno, educación, medicina, derecho, finanzas, tecnología, ventas, bienes raíces, ingeniería y asuntos públicos. Su misión es empoderar a la juventud afroamericana a través de becas y mentoría, y promover la salud y el bienestar, el espíritu empresarial, la creación de redes y el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades.

Mission Local – $34,272.72

Desde 2008, Mission Local, un sitio de noticias independiente con sede en el Distrito de la Misión, se ha dedicado a reportajes de alto impacto sobre temas críticos como la reforma policial, la corrupción en el Ayuntamiento, la vivienda y la economía de trabajos temporales. Una parte clave de nuestra misión es capacitar a la próxima generación de periodistas para reflejar la diversa comunidad de San Francisco.

Chicana Latina Foundation of Northern California – $30,000.00

La Fundación Chicana Latina es una organización sin fines de lucro enfocada en promover el desarrollo profesional y de liderazgo de las latinas. Como la población de más rápido crecimiento en California, las latinas representan el futuro. Para 2030, este grupo joven, multicultural y emprendedor constituirá la mayor parte de la fuerza laboral de California.

City Youth Now – $30,000.00

Durante 74 años, City Youth Now ha colaborado con el Sistema de Tribunales de Menores de San Francisco para apoyar a los jóvenes, particularmente a aquellos en hogares de crianza y en el sistema de justicia juvenil. Fundada en 1950 como The Volunteer Auxiliary of the Youth Guidance Center, City Youth Now es la primera organización sin fines de lucro de su tipo en el Sistema de Tribunales de Menores de EE.UU. Sus programas atienden a jóvenes en Juvenile Hall, hogares grupales, crianza extendida (de 18 a 22 años), cuidado de parientes y en la comunidad en general.

Scientific Adventures for Girls – $30,000.00

Scientific Adventures for Girls tiene la misión de cambiar el rostro de la ciencia. Ofrecen programas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) durante todo el año para niñas de TK a 6º grado en el Área Este de la Bahía de San Francisco. Su objetivo es empoderar a estas niñas con una mayor movilidad económica y contribuir a una sociedad más equitativa en términos de género, donde todas las niñas y mujeres puedan alcanzar su máximo potencial.

Oakland Genesis Soccer Club Corporation – $25,000.00

En el Oakland Genesis Soccer Club, el fútbol es una herramienta para empoderar, educar e inspirar a los futuros líderes de Oakland. Junto con la formación profesional gratuita, ofrecen transporte, apoyo académico, mentoría, preparación para la universidad y educación en salud y bienestar. La inclusividad es central en su misión, ofreciendo programas de desarrollo juvenil sin costo para los jóvenes de Oakland, canalizando su pasión por el fútbol hacia el crecimiento personal, el logro educativo y el éxito a lo largo de la vida.

Oaktown Jazz Workshops – $20,000.00

Oaktown Jazz Workshops es una organización sin fines de lucro, basada en la comunidad, dedicada a transmitir la tradición del jazz a los jóvenes a través de instrucción musical, presentaciones educativas y conciertos en vivo. Fundada en 1994 y con sede en Oakland, California, OJW celebra el jazz como una forma de arte compleja y placentera, y una parte esencial de la historia estadounidense. El jazz ha influido en cada generación y sigue siendo un componente vital de la cultura contemporánea.

GirlVentures – $10,000.00

GirlVentures inspira a las niñas a liderar a través de la aventura al aire libre. Como la única organización sin fines de lucro de su tipo, combinan la aventura al aire libre con el aprendizaje socioemocional para las niñas en una edad crítica. A partir de los 11 años, las participantes siguen el Modelo de Progresión de Liderazgo, construyendo confianza, liderazgo y habilidades para la vida mientras hacen senderismo, excursionismo, kayak y escalada en roca en el Norte de California. Aprenden de educadores y mentores experimentados, obteniendo las herramientas para alcanzar su máximo potencial.

Para obtener más información sobre Becas de Impacto de NBCUniversal Local, visite becasdeimpactolocal.com y el sitio web en ingles becasdeimpactolocal.com, y síganos en redes sociales @NBCUFoundation y #LocalImpactGrants.