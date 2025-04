Indigentes viviendo en cementerios: se agudiza la crisis de vivienda en California

MERCED, California - Los residentes del condado de Merced en California están preocupados por el aumento de campamentos de indigentes en la ciudad, que en las últimas semanas se han extendido a lugares poco comunes: los cementerios.

Uno de ellos es el cementerio Evergreen, donde se pueden ver a simple vista hogares improvisados por los indigentes, construidos con materiales que encuentran en las calles.

"Esta gente son seres humanos y no tienen dónde ir, pero yo sé que hay otros lugares donde pueden estar. Cuando piensas en un cementerio, debe ser un lugar donde tienes paz y calma", dijo Carmen Moreno, residente de Merced, a TELEMUNDO FRESNO.

También abundan las casas para acampar e incluso paneles solares sobre las tumbas del cementerio.

"Mucha gente de la comunidad me ha platicado que no se sienten seguras porque desafortunadamente la gente que está ahí no está bien de la cabeza", señaló Moreno.

La mujer, quien tiene seis familiares sepultados en ese cementerio, dijo además que con la presencia de los indigentes ha incrementado el robo de artículos como rosas o comida.

"No hay nadie cuidando y a veces pones cosas para tu familia y al otro día ya no hay nada", explicó.

Por su parte, representantes del cementerio aseguraron que esta situación también los tiene descontentos, ya que en las instalaciones cuentan con cámaras de vigilancia, y el personal de seguridad tampoco permite a personas sin hogar entrar en su propiedad, a menos que tengan a un ser querido sepultado en el lugar.

TELEMUNDO FRESNO consultó a la ciudad, y el alcalde dijo que quienes están trabajando en un plan para remediar esta situación son representantes del condado, ya que la propiedad pertenece a esa jurisdicción.