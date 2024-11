Recursos de ayuda migratoria gratuita

¿Tienes preguntas sobre tu estatus migratorio ahora que tendremos un nuevo presidente?

A continuación, una lista de organizaciones que ofrecen ayuda migratoria gratuita

CONDADO SANTA CLARA

Amigos de Guadalupe

Location: 1897 Alum Rock Ave #35, San Jose, CA 95116

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (408) 341-6080

Website:

Sagrado Corazón

Location: 1381 South First Street, San Jose, CA 95110

Operating Hours: lunes, miercoles, jueves: 9AM – 4PM; marets: 9AM – 6PM; viernes: 9AM - 12PM

Contact Number: (408) 278-2160

Website:

Siren

Location: 1769 Park Ave., Suite 200, San Jose, CA 95126

Operating Hours: lunes – jueves; 9AM - 3PM

Contact Number: (408) 453-3003

Website:

Consulado de México San José

Location: 302 Enzo Dr #200, San Jose, CA 95138

Operating Hours: lunes – viernes; 8AM - 5PM

Contact Number: (408) 856-2840

Website: https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/

Caridades Católicas San José

Location: 2625 Zanker Rd, Suite 201, San Jose, CA 95134

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (408) 468-0100

Website: https://www.ccscc.org/?locale=en

Somos Mayfair

Location: 1695 Alum Rock Ave #10, San Jose, CA 95116

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (408) 834-8899

Website: https://www.somosmayfair.org/

CET

Location: 701 Vine Street Suite #115 San Jose, CA 95110

Operating Hours: lunes –jueves; 10AM - 6PM

Contact Number: (408) 534-5451

Website: http://www.cet-icp.org

CONDADO ALAMEDA

The Unity Council

Location: 1900 Fruitvale Ave, Oakland, CA 94601 ·

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 6PM

Contact Number: (510) 535-6900

Website: https: Get Services – The Unity Council

Caridades Católicas East Bay

Location: 433 Jefferson St, Oakland, CA 94607

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (510) 768-3100

Website: https://www.cceb.org/

Centro Legal de La Raza

Location: 3400 E 12th St, Oakland, CA 94601

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (510) 437-1554

Website: https://www.centrolegal.org/

CONDADO SAN FRANCISCO

Consulado de México San Francisco

Location: 545 Folsom St, San Francisco, CA 94105

Operating Hours: lunes – viernes; 7:30AM – 2:45PM

Contact Number: (415) 354-1700

Website: https://consulmex.sre.gob.mx/sanfrancisco/

La raza Centro Legal

Location: 474 Valencia Street, Suite 295, San Francisco, CA 94103

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: 415-575-3500

Website: https://www.lrcl.org/

CONDADO CONTRA COSTA

Stand Together Contra Costa

Location:800 Ferry Street Martinez, CA 94553

Operating Hours: lunes – viernes; 8AM - 5PM

Contact Number: 925-900-5151

Website: https://standtogethercontracosta.org/

Catholic Charities of Concord

Location: 3540 Chestnut Ave Concord, CA 94519

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (925) 825-3099

Website: http://www.cceb.org

Catholic Charities of Richmond

Location: 217 Harbour Way, Richmond, CA 94801

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (510) 768-3100

Website: http://www.cceb.org

Contra Costa County Employment & Human Services

Contact Number: (866) 663-3225

Website: https://ehsd.org/public-charge-immigration/

CONDADO SONOMA

Catholic Charities of the Diocese of Santa Rosa

Location: 987 Airway Ct, Santa Rosa, CA 95403

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (707) 528-8712

Website: https://www.srcharities.org/

CONDADO SAN MATEO

Coastside Hope

Location: 99 Avenue Alhambra, #1089, El Granada, CA 94018

Operating Hours: lunes – viernes; 8:30AM - 5PM

Contact Number: (650) 726-9071

Website: https://coastsidehope.org/

Catholic Charities - Refugee & Immigrant Services

Location: 36 37th Avenue San Mateo, CA 94403

Operating Hours: lunes – viernes; 9AM - 5PM

Contact Number: (650) 295-2160

Website: https://catholiccharitiessf.org/