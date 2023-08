LaLiga Summer Tour llega a Oracle Park

¡El fútbol vuelve al estadio de los Gigantes de San Francisco! ¡Sábado 5 de agosto, Oracle Park acogerá LaLiga Summer Tour! Cuatro equipos jugarán una doble jornada épica: Atlético de Madrid vs Sevilla FC y Real Betis vs Real Sociedad. Un boleto te da acceso a ambos partidos y comienza en solo $30. No te pierdas esta increíble oportunidad de experimentar el fútbol de primer nivel en el estadio. Los boletos ya están a la venta en sfgiants.com/soccer.

LaLiga Summer Tour, la principal plataforma de la liga profesional española para organizar giras en la ventana de verano, traerá a cuatro equipos (Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis Balompié y Real Sociedad) a Norteamérica para tres partidos amistosos este verano. Los partidos se llevarán a cabo en México y Estados Unidos, y brindarán a los fanáticos del fútbol la oportunidad de experimentar LaLiga en América del Norte.