Celebra el Día de los Tres Reyes Magos

El Children’s Discovery Museum de San Jose los invita a celebrar El Día de los Tres Reyes Magos.

Fecha: 8 de enero del 2022

Horario: 9:30 AM - 4:30 PM.

¡Participa en las actividades de decorar una corona festiva, disfrutar de las monedas de chocolate que serán entregadas por los reyes, escuchar la música de mariachi juvenil, comer delicioso Rosca de Reyes y más!

El Día de los Reyes Magos es celebrado por muchas culturas alrededor del mundo y honra la Epifanía. En el día de los Reyes Magos, la tradición es que los niños escriben una carta a los Reyes Magos indicando cuáles regalos gustarían para ese día. Dejan un zapato junto de la ventana o puerta para cuando lleguen los Reyes Magos, podrán dejar su regalo o dulces en el zapato.

Para disfrutar de las actividades El Children’s Discovery Museum requiere el uso de cubrebocas y distanciamiento social.

Compra tus boletos en Children’s Discovery Museum of San Jose - Fun and Learning for Bay Area Kids and Families (cdm.org)