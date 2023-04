¿Todavía no te has puesto a hacer tus impuestos de 2022? No estás solo. Casi un tercio de los estadounidenses esperan hasta el último minuto para presentar su declaración, según una encuesta reciente del sitio de investigación de pequeñas empresas Cámara de Comercio.

Tienes hasta mañana, 18 de abril, para hacer tu tarea proverbial y, al igual que tus maestros de kínder, el IRS está dispuesto a darte una extensión hasta el 16 de octubre si no puedes terminar todo a tiempo.

Esa puede ser una buena idea si aún te falta el papeleo que necesita para presentar la solicitud. Pero recuerde: una extensión retrasa la fecha de vencimiento para presentar, no para pagar.

“Todavía se supone que debe pagar una estimación de lo que cree que podría deber”, dice Ed Slott, contador público certificado y fundador de IRAHelp.com. Si no paga una factura pendiente para mañana, el IRS agregará multas y pagos de intereses a lo que debe.

Si tienes todo lo que necesitas para presentar, asegúrese de estar haciendo todo lo posible para optimizar tu declaración. “Sin una máquina del tiempo, es muy poco lo que puedes hacer para cambiar el año pasado”, dice Slott. “Una de las únicas cosas que puede hacer es contribuir a cuentas deducibles”.

Más allá de eso, reducir la cantidad que paga se reducirá a asegurarse de que está punteando sus "i" y cruzando sus "t". Esto es lo que debe saber.

REDCUE TUS IMPUESTOS CONTRIBUYENDO A UNA IRA O HSA

Tiene hasta el 18 de abril para hacer contribuciones de 2022 a ciertas cuentas de inversión que no solo refuerzan sus ahorros a largo plazo, sino que también pueden reducir su factura de impuestos.

Las contribuciones a las cuentas de jubilación individuales tradicionales (IRA, por sus siglas en inglés) se realizan con dólares antes de impuestos, por lo que todo lo que contribuya cuenta contra su ingreso imponible.

Para el año fiscal 2022, puede contribuir hasta $6,000 a una IRA ($7,000 si tiene 50 años o más), aunque la cantidad que puede deducir varía según factores como sus ingresos y su inscripción en una cuenta de jubilación en el lugar de trabajo.

Las mismas reglas de fecha límite se aplican a una cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), un tipo de cuenta de ahorros médicos a través de la cual puede invertir utilizando fondos antes de impuestos. Aunque es probable que contribuya a uno de estos a través de una deducción de su cheque de pago, puede hacer contribuciones que no sean de nómina siempre que esté por debajo del límite de $3,650 para solteros y $7,300 para familias.

A pesar de que el IRS es generoso con estos plazos, "la gente todavía lo arruina", dice Slott. Piensan que solicitar una extensión les da más tiempo para hacer estas contribuciones del año anterior. Pero “es una fecha límite difícil. El último día para 2022 es el 18 de abril”.

NO COMETAS ERRORES QUE PODRÍAN AUMENTAR TU FACTURA

Si has hecho todo lo posible en el último minuto para reducir la cantidad que debe (o para aumentar su reembolso), concéntrese en evitar errores y descuidos.

Aquí hay algunos errores que debes echarle un ojo.

SE DEBEN LOS IMPUESTOS ESTIMADOS

Ciertos contribuyentes, incluidos aquellos con ingresos de trabajo por cuenta propia, tienen que pagar impuestos estimados trimestrales, y la factura del primer trimestre vence el 18 de abril.

Mantenerse al tanto de estos pagos se ha vuelto aún más importante últimamente porque las tasas de interés han ido en aumento, dice Stan Veliotis, profesor de contabilidad e impuestos en la Escuela de Negocios Gabelli de la Universidad de Fordham.

“Si no paga lo suficiente durante el año, podría ser penalizado, pero ha sido pequeño durante los últimos 10 años porque las tasas de interés eran muy bajas”, dice. “La tasa de penalización es una función de las tasas de interés”.

ASEGÚRATE DE QUE TU INFORMACIÓN ESTÉ ACTUALIZADA EN LÍNEA

Si usa el mismo programa de preparación de impuestos todos los años, es posible que se guarde su información de años fiscales anteriores. Pero si no es así, o si cambió de programa, asegúrese de estar al tanto de las exenciones fiscales que pueden transferirse de un año a otro.

“Por ejemplo, puede utilizar las pérdidas de capital remanentes del año pasado para compensar las ganancias de capital de este año”, dice Slott.

Si cambió de banco este año, asegúrese de actualizar la información de su cuenta en su software de impuestos. “Asegúrese de que sea la cuenta bancaria que desea”, dice Slott. "Verifique la cuenta y el número de ruta".

VERIFICA DOS VECES POR DEDUCCIONES Y CRÉDITOS

El hecho de que tenga prisa por obtener su rendimiento no significa que no deba asegurarse de obtener todos los descansos que pueda. Asegúrese de ponerse al día con cualquier deducción o crédito para el que crea que puede calificar, especialmente debido a que las normas fiscales han cambiado en los últimos años.

El crédito para el cuidado de niños y dependientes, por ejemplo, no estaba disponible para ciertos contribuyentes de altos ingresos en 2021, pero no se eliminará gradualmente en 2022.

“Tuve un cliente que dijo que no se iba a molestar porque no sabía que era algo de una sola vez. El crédito ha vuelto a la regla anterior a 2021”, dice Veliotis. A pesar de que el crédito disminuye para las personas con altos ingresos, “todavía tiene un efecto”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.