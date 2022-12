Este artículo está escrito en primera persona.

Enseñar Microsoft Excel en TikTok fue mi boleto para salir del Estados Unidos corporativo. Publiqué mi primer video en mi cuenta, Miss Excel, en junio del 2020.

En ese momento, vivía con mis padres y estaba tapada por deudas estudiantiles, pero en pocas semanas el video se hizo viral y gané 100,000 seguidores.

En noviembre de ese año, empecé a vender un curso online de Excel en mi sitio web, y dos meses después, los ingresos pasivos ya eran más que mi cheque mensual como empleada de tiempo completo siendo consultora de gestión.

Renuncié a mi empleo en enero de 2021 para convertirme en empresaria de tiempo completo, creé otros nueve cursos online que enseñan diferentes habilidades. Y en octubre de 2021 llegué a un logro muy importante: hice ventas por más de $100,000 -- en solo un día.

Ya con 29 años, he convertido a Miss Excel en un negocio que genera ganancias de más de $2 millones al año.

Mi novio, Mike, dejó su trabajo en ventas corporativas y se convirtió en mi director financiero y vicepresidente de ventas en abril de 2022.

La mejor parte es que trabajo solo cuatro horas por día. Aquí un vistazo a un día típico:

PRIORIZO MI BIENESTAR EN LA MAÑANA

Meditar en las mañanas me mantiene calmada y enfocada, así que empiezo mi día con una meditación grupal online en Choices + Outcomes a las 7 a.m. Mike, mis padres y algunos miembros de la comunidad de Miss Excel también se unen.

Luego de meditar, Mike y yo desayunamos juntos, por lo general avena horneada, y coordinamos el día tomando café en nuestro balcón. Es una de mis actividades favoritas.

Después llega mi entrenador personal, o voy a hacer yoga a un estudio local. Mike y yo volvemos a juntarnos para nadar un rato o entrar al sauna antes de prepararme para la jornada laboral.

TRABAJO DE TRES A CUATRO HORAS POR DÍA

Comienzo a trabajar alrededor del mediodía. Mi casa está equipada con un internet rápido, una oficina y un estudio de grabación, lo que lo convierte en un lugar espectacular para trabajar de forma remota.

Organizo mis días basándome en las tareas que debo hacer, de esa forma no estoy saltando constantemente de proyectos creativos a actividades más analíticas.

Los lunes, por ejemplo, hago actividades creativas como determinar mis objetivos y una sesión de ideas para contenidos. Siempre estoy pensando en cómo hacer crecer mi negocio y tener un mayor impacto.

Los martes, hago una lista de mis deberes, como filmar contenido, editar publicaciones de redes sociales, y presentar entrenamientos de 60 minutos para mis compromisos corporativos.

Me aseguro de tener descansos entre cada tarea, esto me ayuda a ser más eficiente y trabajar solo de 15 a 20 horas por semana.

PASO LAS NOCHES APRENDIENDO Y HACIENDO LO QUE ME GUSTA

Para las 3 p.m, a Mike y a mí nos gusta salir a hacer senderismo o a andar en cuatriciclo con amigos. Estar en contacto con la naturaleza me mantiene con los pies sobre la tierra, calmada y creativa, por eso es una de mis prioridades.

Tras estar un tiempo fuera, Mike y yo cenamos. Nos encanta probar nuevas recetas en casa y salir a restaurantes locales. Uno de nuestros lugares favoritos actualmente es un café italiano en Sedona llamado Vespa.

Luego, leemos o miramos documentales. Algunos de mis tópicos favoritos incluyen la motivación mental, la meditación, cómo mantenerme activa, y la física cuántica. Estoy leyendo “Close Your Eyes and Get Free” de Grace Smith.

Tratamos de estar en la cama para las 9:30 p.m. así estamos descansados para la meditación del día siguiente.

MI NEGOCIO ME HA AYUDADO A VIVIR MI VIDA SOÑADA

Mike y yo disfrutamos trabajar en Miss Excel y viajar por el mundo. Hemos hecho siete viajes en 2022.

En marzo, compré mi primera casa con el dinero ganado en Miss Excel. Mi casa de ensueño en Sedona, Arizona tiene una vista de 270 grados de las montañas Red Rock.

Miss Excel también me ha permitido apoyar a las personas importantes en mi vida. Este año mi mamá pudo dejar su empleo de recepcionista médica y retirarse de forma temprana.

Si no estás seguro de comenzar un negocio alternativo, te recomiendo aventurarte. Puede ser intimidante, pero nunca sabrás si no intentas.

Kat Norton enseña Microsoft Excel a personas, negocios e instituciones educativas. Desde comenzar con Miss Excel en 2020, ha incrementado su audiencia en TikTok e Instagram a más de un millón de seguidores.