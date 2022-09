CNBC: 2 de cada 5 cambiarán sus hábitos de compras navideñas por la inflación

Si bien todavía quedan algunos meses antes del comienzo de la temporada navideña de 2022, eso no ha impedido que algunos consumidores piensen en comenzar con las compras navideñas. Además del estrés habitual relacionado con conseguir los regalos perfectos para sus seres queridos, un aumento reciente en el costo de los artículos de uso diario ha hecho que muchos compradores potenciales reconsideren sus estrategias de gastos para las fiestas y cuánto pueden gastar realmente en regalos.

Según una encuesta reciente realizada por Bankrate, dos de cada cinco (40%) encuestados dijeron que la inflación cambiará la forma en que compran para las fiestas este año.

Los resultados recientes del resumen del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU también mostraron que el índice de alimentos en el hogar, que refleja cuánto pagará por los artículos de abarrotes, aumentó un 13.5 % durante el último año. Un aumento en los precios de las tiendas de comestibles también podría significar que los artículos para la cena navideña sean más caros este año que el año pasado. El precio de la ropa, a menudo una opción popular para regalar en las fiestas, también ha subido un 5.2 % año tras año.

Con eso en mente, tiene sentido que el 84 % de los compradores navideños encuestados en el sondeo de Bankrate dijeran que intentarían ahorrar dinero este año, el 40 % dijo que compraría menos artículos y el 21 % indicó que compraría regalos de marcas más baratas y el 41 % señaló que buscaría cupones, ofertas y otros descuentos. El 17 % de los compradores navideños apuntó que haría más regalos de bricolaje, mientras que otro 11 % regalaría artículos usados ​​o de segunda mano. El 17 % de los encuestados respondió que usaría las recompensas de la tarjeta de crédito para ayudar a compensar los costos, mientras que el 27 % comenzaría a comprar antes que en años anteriores.

A continuación, Select ofrece algunos consejos rápidos que podrían ayudarlo a ahorrar algo de dinero si le preocupa estirar su presupuesto para las compras navideñas este año.

CREE UN FONDO DE AMORTIZACIÓN PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS

Con la temporada navideña a solo unos meses de distancia, no es demasiado tarde para comenzar a reunir algo de dinero extra para gastar en sus compras. Un fondo de amortización es una cantidad de dinero que puede apartar para un propósito específico, como pagar unas vacaciones o, en este caso, comprar regalos navideños.

Un fondo de amortización puede ayudarlo a evitar tener que asaltar sus otras cuentas de ahorro para pagar los gastos relacionados con las vacaciones. Haga que sus objetivos de contribución se sientan alcanzables eligiendo una cantidad menor de dinero para transferir a su fondo de amortización cada semana. Si, por ejemplo, comienza a reservar $20 cada semana para comprar regalos navideños ahora mismo, para diciembre habrá ahorrado $240. Dependiendo de la cantidad de compras que necesite hacer, $240 puede parecer una gota en el océano, pero un poco aún puede ser muy útil.

Es una buena idea transferir cualquier efectivo de compras navideñas a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, ya que tienden a pagar cantidades de interés significativamente más altas; por supuesto, no ganará cientos de dólares al mes en intereses, pero aún ganará más de lo que haría con una cuenta de ahorros tradicional.

Marcus by Goldman Sachs ofrece una cuenta de ahorros de alto rendimiento que no cobra tarifas mensuales, tarifas de transacción excesivas ni tarifas por sobregiro. Si bien no se necesita un depósito mínimo para abrir la cuenta, necesitará un saldo de al menos $ 1 para comenzar a ganar intereses.

Select también calificó a SoFi Checking and Savings como la mejor cuenta de ahorros de alto rendimiento con un bono de bienvenida. Una vez que configure y comience a realizar depósitos directos, podrá ganar entre $ 50 y $ 300, según los montos de los depósitos directos realizados dentro de un período de 30 días. Ese dinero adicional también podría usarse para ayudar a cubrir los costos de las compras navideñas de este año.

APPRVECHAR LOS "CASHBACKS" PUEDE SER TU OPCIÓN

La acumulación de recompensas es cuando combina varios programas de recompensas de compras para maximizar los descuentos, puntos y reembolsos en efectivo que puede recibir en una sola compra. Por ejemplo, si fuera a comprar un regalo en línea con una tarjeta de crédito que le permite obtener un reembolso en efectivo al mismo tiempo que usa una extensión de navegador como Rakuten para que también pueda obtener un reembolso en efectivo allí.

Existen muchos servicios de compra de recompensas y tarjetas de crédito que pueden ayudarlo a ganar tantas recompensas y reembolsos como sea posible. Rakuten es una opción popular ya que es fácil de usar: solo agréguelo a su navegador y haga clic en el botón "activar" cuando esté en un sitio web elegible. Hay cientos de minoristas que participan y, de vez en cuando, el porcentaje de devolución de efectivo para diferentes minoristas puede aumentar o incluso duplicarse, lo que le brinda la oportunidad de ganar aún más en devolución de efectivo por artículos que iba a comprar de todos modos.

Cuando se trata de tarjetas de crédito, la tarjeta Citi® Double Cash Card le otorga un 2 % de reembolso en efectivo: 1 % en todas las compras elegibles y un 1 % adicional después de que pague la factura de su tarjeta de crédito. La tarjeta no tiene tarifa anual y ofrece una oferta de APR introductoria, lo que le brinda flexibilidad de compra.

Como alternativa, la tarjeta Blue Cash Preferred® de American Express le permite obtener reembolsos en efectivo en varias categorías, incluido un reembolso en efectivo del 6 % en supermercados de EEUU , 3 % de reembolso en efectivo en estaciones de servicio de EEUU y en tránsito y 1 % de reembolso en efectivo para todo lo demás. Tenga en cuenta que el reembolso se puede canjear como un crédito de estado de cuenta.

NO ESPERES HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Planificar tus compras con anticipación puede ayudarte a calcular una estimación sólida de cuánto dinero realmente gastará en las fiestas. Hacer esto también puede ayudarlo a determinar cuánto dinero debe tener en su fondo de amortización para que pueda crear una meta específica para trabajar.

Además, si espera hasta el último minuto para comenzar a comprar, corre el riesgo de tener que pagar más por el envío acelerado y quedarse atrapado comprando artículos súper caros solo para tener un regalo para dar.

Comience por anotar una lista de todas las personas para las que necesita comprar un regalo y algunas ideas potenciales para cada persona, y no olvide incluir cualquier decoración navideña u otros artículos que pueda necesitar. De esa manera, puede comenzar a realizar un seguimiento de los precios temprano para que pueda presionar el botón de compra cuando sepa que el producto que desea está en oferta o hay alguna otra oferta para ahorrar dinero que puede aprovechar.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jasmin Suknanan paran uestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC, entra aquí.