Karol G gana su primer Grammy y Taylor Swift anuncia nuevo álbum: aquí lo más llamativo del evento

LOS ÁNGELES - Los Grammy del domingo por la noche dieron su primer trofeo a dos estrellas del momento: Karol G y Peso Pluma. Además de que tuvieron un empate para Juanes y Natalia Lafourcade.

Karol G subió al escenario de la Arena Crypto.com durante la ceremonia televisada tras ser anunciada por Maluma y Christina Aguilera como la ganadora de la categoría de mejor álbum de música urbana, en la que competía con Rauw Alejandro por “Saturno” y Tainy por “Data”.

“Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia”, dijo en inglés sonriente y ataviada con un vestido drapeado color menta que contrastaba con su cabello rosa pastel. “Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy ... Mi álbum me ha dado las mejores memorias de toda mi vida, mis fans que disfrutaron mi disco me motivan y me inspiran, muchas gracias, les prometo que les daré lo mejor de mí siempre, espero que este sea el primero de muchos”.

Karol G se convirtió así en la primera artista femenina en ganar en la categoría instaurada en 2022.

Horas antes, en la Premiere de la 66a entrega de los Grammy, la ceremonia en la que se entregan la mayoría de los premios que es transmitida online, Natalia Lafourcade se dijo nerviosa por desempeñarse por primera vez como presentadora de los Grammy, se puso unas grandes gafas negras para poder leer mejor el teleprompter.

La cantautora se encargó de anunciar el premio de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) para “GÉNESIS” del astro de los corridos bélicos Peso Pluma, quien ganó su primer trofeo en su primera nominación a los Grammy.

También reveló al ganador del premio a mejor álbum latino tropical, “Siembra: 45º Aniversario (En vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)”, de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

“Desearía que estuvieran aquí”, dijo la estrella mexicana cuando la segunda categoría que presentó tampoco tuvo a sus ganadores presentes.

Pero esta desilusión le duró poco, pues tuvo que regresar al escenario después de que Patti Austin anunció un empate en el premio a mejor álbum de rock o música alternativa latina, que fue para “Vida cotidiana” del astro colombiano Juanes y “De todas las flores” de Lafourcade.

“La música es mi jefa, ella me ha enseñado que …. debemos cuidar de nuestro jardín interno”, dijo en inglés. “Para mí este álbum fue volver a mi jardín interno, me sanó mucho y ahora a mucha gente en tantos lugares y en mi país, México, y Latinoamérica”.

Lafourcade agradeció a su familia, a su esposo y a su comunidad.

“Rezo por seguir teniendo la inspiración, la inspiración correcta para seguir dando este servicio al mundo”, agregó antes de decir en español: “¡Mamá, papá, México, vámonos!”.

El productor argentino Sebastián Krys recogió el premio de “Vida cotidiana”.

“Me diagnosticaron con Parkinson en 2018 y Juanes me dio una oportunidad y he trabajado con él a través de los retos que esto implica”, dijo en inglés. “Quiero decir que cada vez que entramos al estudio podría ser la última, pero hacemos música y así se hizo este (álbum), con ese tipo de pasión”.

Krys le dedicó el premio a su esposa.

Con estos premios, Juanes suma cuatro Grammy y 25 Latin Grammy, mientras que Lafourcade suma cuatro Grammy y 17 Latin Grammy.

La Premiere contó con un número musical a cargo de la estrella guatemalteca Gaby Moreno y su colega mexicano El David Aguilar, quienes interpretaron una romántica versión de “Luna de Xelajú”, una de las canciones de la producción de Moreno “X Mi (Vol 1)”, que momentos después ganó el premio a mejor álbum de pop latino y el primer Grammy para Moreno.

“Este es un álbum acústico que hice el año pasado de canciones que son muy queridas para mí de álbumes anteriores”, dijo. “Se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala, ¡qué emoción!”

Moreno agradeció a su madre y a su hermana por viajar desde su país a la ceremonia.

El multipremiado productor Édgar Barrera estaba nominado a mejor compositor del año no clásico, pero perdió ante Theron Thomas.

La categoría de álbum de Latin Jazz fue conquistada por “El arte del bolero vol. 2” de Miguel Zenón y Luis Perdomo. Para Zenón, quien recogió el premio, era también su primer Grammy.

Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy

— Compositor del año: Theron Thomas.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Ghost in the Machine”, SZA con Phoebe Bridgers.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: “Bewitched”, Laufey.

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)”, Fred again…

— Mejor grabación de música dance/electrónica: “Rumble”, Skrillex, Fred again.. y Flowdan.

— Mejor álbum de rock: “This Is Why”, Paramore.

— Mejor álbum de música alternativa: “The Record”, boygenius.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “SOS”, SZA.

— Mejor álbum de R&B: “Jaguar II”, Victoria Monét.

— Mejor álbum de rap: “Michael”, Killer Mike.

— Mejor álbum Folk: “Joni Mitchell At Newport (Live)”, Joni Mitchell.

— Mejor álbum de jazz vocal: “How Love Begins”, Nicole Zuraitis.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “The Winds of Change”, Billy Childs.

— Mejor álbum de latin jazz: “El arte del bolero Vol. 2”, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

— Mejor álbum de góspel: “All Things New: Live in Orlando”, Tye Tribbett.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Church Clothes 4”, Lecrae.

— Mejor álbum de pop latino: “X Mi (Vol 1)”, Gaby Moreno.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina (empate): “Vida cotidiana”, Juanes; “De todas las flores”, Natalia Lafourcade.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “GÉNESIS”, Peso Pluma.

— Mejor álbum latino tropical: “Siembra: 45º Aniversario (En vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta.

— Mejor álbum de reggae: “Colors of Royal”, Julian Marley y Antaeus.

—Mejor álbum de música global: “This Moment”, Shakti.

— Mejor interpretación de música africana: “Water”, Tyla.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “The Light Inside”, J. Ivy.

— Mejor álbum de comedia: “What’s in a Name?”, Dave Chappelle.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Barbie The Album”, varios artistas.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “What Was I Made For?” de “Barbie”.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Oppenheimer”, Ludwig Göransson.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: “I’m Only Sleeping”.

— Mejor película musical: “Moonage Daydream”.