El poder perdurable de J.Lo: cómo Jennifer López marca nuestras vidas antes… y ahora

Jennifer López sabe cómo captar nuestra atención.

Su último proyecto, un álbum y la película musical que lo acompaña, titulado "This is Me… Now", ha sido elogiado y criticado, y muchos intentan entender qué significa el último esfuerzo artístico de López.

Sin embargo, las innumerables reacciones que analizan el proyecto apuntan todas a un hecho clave. Nos guste o no, estamos hablando de J.Lo.

"Ella es sorprendente", dijo el crítico cultural Jack Rico a NBC News. "Hoy en día, no creo que sea posible comprender y captar completamente lo especial que es Jennifer López… Ella debería ser un caso de estudio, de la misma manera que tenemos clases universitarias para Bad Bunny o Taylor Swift".

En cierto modo, el enigma de López está en el centro de su poder perdurable como alguien que marcó a una generación de millennials, especialmente a los millennials latinos como yo.

López “rompió todos los muros y barreras” que la sociedad le impuso y, en términos más generales, a los latinos, las mujeres y las personas mayores de 50 años, dijo Rico. "Ella es un desafío".

La gente de mi edad no recuerda una época en la que López no fuera gran cosa: marcando tendencias con su música y movimientos de baile, sus actuaciones y sus elecciones de moda.

López ha trabajado consistentemente a lo largo de los años: ha protagonizado más de 35 películas, lanzó nueve álbumes de estudio, produjo y apareció en innumerables programas de televisión, publicó una memoria, completó una residencia en Las Vegas y realizó una gira mundial.

También se convirtió en un ícono de la moda luego de su aparición en la alfombra roja en 2000 con un espectacular vestido verde de Versace que inspiró la creación de imágenes de Google.

Y aquellos que no están familiarizados con su trayectoria probablemente conozcan a López por su muy publicitada serie de romances y matrimonios.

Entonces, ¿qué ha hecho ella últimamente? Gastó $20 millones de su propio dinero en un proyecto multimedia que se apoya en su vida amorosa, a su manera.

En “This Is Me… Now”, López toma sus relaciones a veces cuestionables e incluso llamativas y las destaca de una manera que pocos artistas de su nivel se atreverían a hacer, enfocándose principalmente en su romance reavivado con su ahora esposo, el actor Ben. Affleck. ¿El resultado? Ella llamó nuestra atención y muchos críticos y fanáticos hablaron de ello.

Toma su serie de romances y se apropia de ellos

López ha dicho que su último proyecto es el "más honesto" hasta el momento, aunque fanáticos y detractores dicen que se contuvo en el tema de las relaciones y su tumultuoso camino hacia el amor propio.

El álbum suena como una cápsula del tiempo musical que abarca sus 25 años de carrera musical y su búsqueda permanente de su voz e identidad artística.

La película no es del todo conceptual ni completamente abstracta, sino algo intermedio, que mezcla momentos alegres e introspectivos para llevarnos en su viaje hacia… sí, el amor.

En mi opinión, lo que “This Is Me… Now” hace efectivamente es mostrar la confianza de López como intérprete de triple amenaza: cantante, bailarín y actor.

Si bien su último trabajo recordó a personas como yo su talento inigualable, algunos dicen que fue una oportunidad perdida para que la mujer de 54 años se abriera a un nivel más personal, distanciándose de su personalidad de artista y mostrando una faceta más vulnerable y diferente. lado.

“Lo que pasa con Jennifer, y creo que de ahí provienen muchas de las críticas, es que no ha podido evolucionar”, dijo Rico. "No puedes ser más grande que lo que ella ha hecho, y creo que hay una parte de ella que dice: '¿Cómo puedo superarme?'".

Sin embargo, el reciente debate demuestra que López sigue siendo relevante y que todavía está cambiando e influyendo en la cultura pop estadounidense.

La banda sonora de mi vida

Debido a que "This Is Me… Now" sirve como complemento a su álbum de estudio de 2002 "This Is Me… Then", inspirado en el primer compromiso de López con Affleck y su eventual ruptura, está haciendo que muchos de nosotros revisemos nuestros propios recuerdos de cuando crecimos. con López.

No puedo decirte exactamente cuándo escuché por primera vez el sencillo debut de López en 1999, "If You Had My Love". Sólo sé que siempre lo he sabido. La canción catapultó la carrera musical de López luego de su destacada actuación como la asesinada “Reina de la Música Tejana” Selena Quintanilla en la película “Selena” de 1997, que la convirtió en una estrella de cine de Hollywood y ayudó a cimentar el legado musical de Selena a una generación más joven como yo.

Luego, López se estableció como una mega estrella del pop con videos musicales icónicos y éxitos como "Let's Get Loud" y "Waiting for Tonight" de su álbum debut "On The 6".

El primer álbum que tuve fue “Millenium” de los Backstreet Boys de 1999. ¿Quién no sucumbió a la moda de las boy bands de los años 90? Pero el que más aprecié fue el álbum de López de 2001, “J.Lo”.

A los 7 años, usé crayones para etiquetar mi álbum "J.Lo" con mi nombre en caso de que lo perdiera mientras lo llevaba a todas partes en mi reproductor de CD portátil. No podía entender mucho de la letra porque solo hablaba español, pero recuerdo haber imitado a López mientras bailaba sus temas pop combinados con sonidos electrónicos de la era Y2K, R&B, hip-hop y influencias de la música latina.

El álbum “J.Lo” debutó en el puesto número 1. Esa misma semana, López protagonizó la comedia romántica “The Wedding Planner”, que encabezó la taquilla.

“Cuando ella tiene el disco número uno y la película número uno exactamente al mismo tiempo para todas las audiencias en general, es nada menos que un milagro”, dijo Rico. De hecho, el hito convirtió a López en la primera mujer en tener simultáneamente una película y un álbum destacados en la semana de estreno.

Cuando era una niña a la que le encantaba actuar y que alguna vez aspiró a ser bailarina, ver a una compatriota puertorriqueña triunfar a esta escala épica me dio confianza en mi propia identidad desde muy joven.

Un ícono de la 'explosión' de la música latina

López alcanzó el estatus de superestrella junto con algunos otros artistas de ascendencia hispana que alcanzaron el éxito mundial durante la explosión de la música latina de finales de los años 1990 y principios de los 2000.

Si hubiera un Monte Rushmore para la explosión latina, los rostros de López, Ricky Martin, Marc Anthony y Shakira estarían tallados en él, y tal vez Christina Aguilera, que es ecuatoriana estadounidense, y Enrique Iglesias, un hispano de España, si tenía más espacio.

Al crecer en ese momento, pensé que siempre fue así. Pero como adulta, me di cuenta de que se trataba principalmente de un período específico de la cultura pop.

Décadas más tarde, López y Shakira reavivaron esta historia durante su actuación récord de medio tiempo del Super Bowl 2020, con Bad Bunny y J Balvin, dos grandes caras del nuevo boom de la música latina dominada por el reggaetón.

"El Super Bowl fue un momento muy revelador de Jennifer López", dijo Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, al podcast Pop Pantheon en agosto de 2023. "Mostró por qué ella todavía importa".

López, una latina nacida en Estados Unidos, es inherentemente bicultural. Sus habilidades innatas para cambiar de código la han ayudado a convertirse en una artista que cambia de forma de forma natural, una cualidad única que la ha mantenido en el espíritu de la cultura pop durante casi tres décadas.

"Puede tener 40. Puede tener 50. Puede tener 85. Y todavía puede lograrlo", dijo Cobo. "No mucha gente puede hacer eso… No se trata simplemente de alguien que está aquí para ser famoso. Creo que ella quiere trascender eso".

El momento de cierre del círculo de J.Lo (y mío)

Ya no compro CD de J.Lo y los marco con un crayón. Pero escuchar "This Is Me… Now" me hizo pensar en mi propio camino hacia la autoaceptación y, sí, encontrar el amor en el camino.

Todavía me burlo de mi madre por no llevarme al concierto de López en 2001 en Puerto Rico, donde viví cuando era niña, porque era demasiado joven. Ella prometió que me llevaría la próxima vez que López tuviera un concierto en mi tierra natal, pero ese fue el único espectáculo que hizo allí. Durante años, mi premio de consolación fue volver a ver sin cesar la versión en DVD del concierto de 2001 que recibí como regalo del Día de Reyes.

Pero tuve una segunda oportunidad.

Hace poco estuve escuchando el nuevo álbum, donde canciones como “Can't Get Enough” me permiten disfrutar de la alegría de ser una recién casada, y donde “Rebound” y “Broken Like Me” me hacen reflexionar sobre lo lejos que he llegado. Vine y le conté a mi marido que todavía soñaba con ver a López en concierto.

Luego me sorprendió con entradas para uno de los espectáculos de López en la ciudad de Nueva York, donde vivo ahora, para celebrar mi 30 cumpleaños este verano.

Se podría decir que el momento de cierre del círculo muestra cómo López marcó mi vida entonces… y ahora.

Ese es un viaje bastante extraordinario para Jenny from the Block.

