Muere Steve Harwell, exvocalista que interpreta canción en película animada “Shrek”, a sus 56 años 

Steve Harwell, exvocalista de Smash Mouth, falleció el lunes en su casa de Boise, Idaho, según un comunicado de su representante Robert Hayes. Había estado en cuidados paliativos. Tenía 56 años.

Harwell tenía "muchos problemas de salud" y murió de insuficiencia hepática aguda, confirmó el mánager de la banda, Robert Hayes.

Se había retirado de la banda después de un concierto en el norte del estado de Nueva York hace unos dos años, donde se le escuchó arrastrando las palabras y haciendo comentarios vagamente amenazantes hacia la audiencia, según Variety.

"Steve Harwell era un verdadero original estadounidense", dijo Hayes en el comunicado. "Un personaje más grande que la vida misma que se disparó hacia el cielo como una vela romana. Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Y el hecho de que logró este objetivo casi imposible con muy poco tiempo. La experiencia musical hace que sus logros sean aún más notables".

Harwell cofundó Smash Mouth en 1994. El grupo alcanzó fama internacional con éxitos como "All Star", "Walkin' on the Sun" y una versión de "I'm a Believer" de The Monkees, que aparece en la película animada de 2001 "Shrek".