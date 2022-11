Acusadora de Weinstein testifica en Los Ángeles tras rendir testimonio en Nueva York

Los Ángeles. — El juicio en Nueva York de Harvey Weinstein y su secuela en California tuvo un raro cruce el lunes, ya que la única acusadora del exmagnate del cine que testificó en ambos subió al estrado en Los Ángeles y dijo que él la agredió sexualmente en el baño de un hotel de Beverly Hills, en 2013 mientras le decía repetidamente “no”.

Lauren Young dijo que estaba paralizada por el miedo cuando Harvey Weinstein le impidió salir del baño, se masturbó frente a ella y le tocó los senos.

“Tenía miedo de Harvey Weinstein, de que me lastimara, o enviara a alguien para lastimarme, o arruinara mi carrera, o hiciera que mi vida fuera un infierno”, dijo Young a la corte.

Cuando Young testificó en Nueva York en febrero de 2020, no era una de las acusadoras cuyas historias conducirían a la condena de Weinstein por violación y agresión sexual y a una sentencia de prisión de 23 años. Pero los fiscales la llamaron a testificar para ayudar a establecer un patrón de Weinstein que se aprovecha de las mujeres.

En Los Ángeles, Weinstein está acusado de agresión sexual por restricción por las mismas acusaciones.

Young dijo el lunes que a principios de 2013, ella era una modelo que aspiraba a ser actriz y guionista, y a través del asistente de Weinstein, quien se había convertido en un amigo, programó una reunión con él en el Montage Hotel la noche del 2 de febrero. 19, 2013, sobre un guión en el que estaba trabajando.

Durante la reunión, Weinstein dijo que debería acompañarlo a su habitación para continuar con la charla mientras se preparaba para un evento.

Young dijo que Weinstein la llevó a la habitación y luego al baño, y su asistente cerró la puerta detrás de ellos y los dejó solos.

Ella dijo que estaba atónita cuando él se quitó rápidamente el traje y se metió brevemente en la ducha, luego salió y le impidió salir cuando ella se dirigió a la puerta.

“Estaba disgustada”, dijo. “Nunca había visto a un tipo grande así desnudo”.

Ella dijo que retrocedió contra un fregadero y se alejó de él. Luego le desabrochó el vestido y la tocó con una mano mientras se masturbaba con la otra.

El abogado de Weinstein, Alan Jackson, le dio al juicio de dos semanas de duración raros momentos de drama visual con un par de demostraciones de ropa durante el contrainterrogatorio.

Sacó el vestido que Young había estado usando esa noche y le hizo reconocer que una prueba de ADN no pudo probar que Weinstein lo había tocado.

Jackson también trató de poner en duda si Weinstein podría haberse quitado el traje tan rápido como ella lo describió. Se quitó la chaqueta de su propio traje para demostrarlo.

“Solo me voy a quitar la chaqueta, no voy a ir más lejos”, dijo Jackson.

“Por favor, no”, respondió Young.

Cuando se le preguntó cómo Weinstein pudo haber desabrochado todo tan rápido, Young respondió que pudo haber comenzado mientras caminaba por el pasillo, un método que solía usar para cambios rápidos como modelo.

“¿El Sr. Weinstein le parece un modelo?” preguntó Jackson.

“No, pero definitivamente es un monstruo”, respondió Young.

Al igual que todas las mujeres de las que se acusa a Weinstein de agredir sexualmente en el juicio, Young se hará pasar por Jane Doe en la corte. The Associated Press generalmente no publica los nombres de las personas que alegan agresión sexual a menos que den su consentimiento, como lo ha hecho Young a través de su abogado.

El testimonio de Young se apegó mucho a su relato durante el juicio de Nueva York. Pero durante el contrainterrogatorio, Jackson señaló que difería en muchos aspectos de sus primeros relatos a la policía a partir de 2018, cuando llamó a una línea directa establecida para informes sobre Weinstein después de que estalló el movimiento #MeToo.

Young inicialmente le dijo a los detectives que el asalto había ocurrido un año antes, días después de haber estado en una cena con Weinstein en un restaurante de Beverly Hills. Jackson señaló que estaba diciendo lo mismo recientemente en 2020.

“Estaba segura de que fui agredida sexualmente”, dijo Young.

“Esa no era mi pregunta”, respondió el abogado. “Estoy preguntando por la hora. Algo que se quede grabado en tu mente”.

Jackson también mencionó su confusión previa sobre el lugar del asalto y reconoció que no podía nombrar el hotel en sus primeras tres entrevistas con las autoridades, la más reciente en 2020.

“Lo había sacado de mi memoria”, dijo Young.

Decidió que era el Montage cuando la policía lo sugirió y la llevó a la suite donde se había alojado Weinstein.

“Y desde entonces su testimonio y sus declaraciones se han vuelto mucho más detallados y coloridos, ¿verdad?” Jackson dijo.

“Mi trauma, pude revivirlo al caminar por esa habitación”, dijo Young. “Había estado en otras habitaciones y no sentía nada. Cuando entré en esa habitación, sentí que todo fluía de nuevo”.

Según las acusaciones en una acusación y testimonio judicial, el asalto de Young se produjo el día después de que Weinstein violó a una modelo italiana en un hotel diferente durante el período previo a los Premios de la Academia de ese año, donde Weinstein fue anualmente un actor importante.

Weinstein, de 70 años, se declaró inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucraron a cinco mujeres. Ha dicho que muchos de esos incidentes fueron consentidos, aunque en el caso de Young, su defensa niega que haya habido interacción sexual alguna.