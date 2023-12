El actor Alan Ruck responde a demanda en su contra por accidente vehicular en Hollywood

LOS ÁNGELES - El actor de "Succession" y "Ferris Bueller's Day Off", Alan Ruck, respondió a una demanda presentada por un hombre que lo acusó de causar un accidente de varios autos en una intersección de Hollywood.

Los abogados de Horacio Vela reclaman daños y perjuicios, alegando negligencia por parte del actor, según la demanda de siete páginas presentada a principios de este mes en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El miércoles, los abogados de Ruck presentaron documentos judiciales afirmando que ninguna de las lesiones de Vela fue atribuible a las acciones del actor en el accidente en cadena de la noche de Halloween que envió su camioneta eléctrica Rivian R1T al costado de una pizzería.

Vela no debería "tomar nada", afirmaron los abogados de Ruck en sus documentos judiciales.

Los abogados del actor también indicaron que Vela no cumplió con la Ley de Responsabilidad Personal de California de 1996. La medida limita el derecho de los automovilistas sin seguro, conductores ebrios y delincuentes a demandar y recuperar daños y perjuicios de ciudadanos respetuosos de la ley.

La cadena hermana NBCLA se comunicó con los abogados de Vela para obtener una respuesta.

El accidente ocurrió el 31 de octubre, poco después de las 9:00 a.m., cerca de la intersección de la Avenida La Brea y el Bulevar de Hollywood. El video de una cámara de seguridad muestra que la Rivian chocó por detrás a un automóvil en un semáforo y luego impactó una SUV BMW antes de que terminara parcialmente dentro de Raffallo's Pizza.

Según la demanda de Vela presentada el 7 de diciembre, estaba detenido en el semáforo en rojo cuando su Hyundai Elantra fue impactado por la Rivian. El demandante afirmó que el impacto envió su auto a la intersección donde chocó con otro vehículo, según la denuncia.

Vela fue hospitalizado después del accidente.

El juicio del caso de Vela está programado para el 5 de junio de 2025.

Ruck, de 67 años, interpretó a "Cameron Frye" en la película de John Hughes de 1986 "Ferris Bueller's Day Off". También tuvo papeles en "Class", "Three for the Road", "Young Guns II", "Speed", "Twister" y muchas otras películas y programas de televisión. Interpretó a "Connor Roy" en la serie de HBO, "Succession".