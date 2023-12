“Aquaman and the Lost Kingdom” domina la taquilla en EEUU

“Aquaman and the Lost Kingdom” fue la película más taquillera este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.

La película de DC y de Warner Bros. protagonizada por Jason Momoa recaudó $28.1 millones en sus primeros tres días estrenándose en 3,706 cines de América del Norte, según estimados difundidos el domingo.

Se proyecta que para el lunes habrá recaudado unos $40 millones a nivel doméstico.

Fue un fin de semana de relativa poca concurrencia en los cines, pese a estrenos de películas como “Migration”, “Anyone But You”, “The Iron Claw” y “All of Us Strangers”.

Nunca es bueno para la taquilla que la Navidad caiga en fin de semana, pero la última vez que ocurrió fue un lunes, en 2017, “Star Wars: The Last Jedi” dominó al recaudar $71.5 millones en su segundo fin de semana.

El lunes habrá otros estrenos, como la nueva versión de “The Color Purple”, “Ferrari” y “The Boys in the Boat”. Todas probablemente recaudarán mucho entre Navidad y Año Nuevo, una época tradicionalmente lucrativa en los cines.

Se estima que “Aquaman and the Lost Kingdom” tuvo un costo de producción de alrededor de $200 millones, sin incluir costos de mercadeo y promoción. Si se incluye la proyección de que ganará $80 millones para finales del lunes, la proyección total es de $120 millones.

La primera versión se estrenó en 2018 recaudando $67.8 millones y eventualmente recibió $1,200 millones a nivel global.

El mismo estudio, Warner Bros., tiene la segunda película más taquillera, “Wonka” y también “The Color Purple”, en momentos en que los cines están sedientos ante la ausencia de películas nuevas de Walt Disney Company o de Paramount. Para el lunes, lo más probable, Warner Bros. tendrá tres de las cinco películas más taquilleras.

En su segundo fin de semana, “Wonka” ganó $17.7 millones y se proyecta que tendrá $26.1 millones el lunes, con lo que su total doméstico ascendería a $83.6 millones.

En tercer lugar quedó “Migration”, de Illumination and Universal, una película animada con las veces de Kumail Najiani, Elizabeth Banks y Awkwafina. Recaudó unos $12.3 millones en 3,761 cines, y eso probablemente aumentará a $17.1 millones para el lunes en la tarde. Su total global hasta el domingo se calcula en $34.3 millones, y podría aumentar más ya que los niños tienen el día libre de la escuela.

“Anyone But You”, una comedia romántica con Glen Powell y Sydney Sweeney, estaba de cuarta con $6.2 millonesen sus primeros tres días y casi $9 millones si se incluye el lunes según proyecciones.

“The Iron Claw”, de A24, sobre la lucha libre y con actuación de Zac Efron, se estrenó en 2,774. Se proyecta que en tres días recaudará $5.1 millones de dólares y que aumentará a $7.5 millones cuando se incluya el lunes.

Ese mismo estudio tiene en seis cines “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer, que recaudó $89,931.

“All of Us Strangers”, de Searchlight Pictures y con la actuación de Andrew Scott y Paul Mescal, se estrenó en cuatro cines en Nueva York y Los Ángeles con un promedio de $33,034 por cine.

La comedia negra “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, se expandió a 800 cines y recaudó $2.1 millones.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Aquaman and the Lost Kingdom - $28.1 millones.

2. “Wonka - $17.7 millones.

3. “Migration - $12.3 millones.

4. “Anyone But You - $6.2 millones.

5. “Salaar: Part 1-Ceasefire - $5.5 millones.

6. “The Iron Claw - $5.1 millones.

7. “The Hunger Games: The Ballard of Songbirds & Snakes - $3.2 millones

8. “The Boy and the Heron - $3.2 millones.

9. “Godzilla Minus One - $2.7 millones.

10. “Dunki - $2.7 millones.