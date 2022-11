El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Northern California Toyota Dealers. Este contenido no representas las opiniones del equipo editorial de Telemundo Área de la Bahía. Haz clic aquí para conocer más sobre Northern California Toyota Dealers.

Al tomar en cuenta las cualidades que debe tener un buen jugador de fútbol, la velocidad probablemente sea una de tus primeras respuestas—¡y con razón! Los defensores deben llegar a la pelota antes que los delanteros rivales para evitar que corran hacia el arco. Por el otro lado, los jugadores delanteros también deben ser lo suficientemente rápidos para vencer a la defensa del equipo contrario, tener mejores probabilidades de anotar y eventualmente, ganar el partido.

Fíjate en los mejores equipos del mundo y una cosa no cambia: todos saben cómo utilizar la velocidad a su favor. No se quedan parados pasando la pelota, sino que se mueven con rapidez para no perder el ritmo y confundir a la defensa rival. El tener jugadores rápidos que estén dispuestos a correr con o sin la pelota puede hacer una gran diferencia.

A medida que empieza la Copa Mundial, es importante conocer algunos de los futbolistas más veloces que jugarán en Catar. Después de todo, podrían ser decisivos en el éxito de sus equipos. A continuación, una lista de algunos de los jugadores más rápidos de la FIFA, según su velocidad récord:

Leroy Sané, Alemania: 21 mph (millas por hora)

Hijo de una gimnasta olímpica y un futbolista senegalés, Sané creció rodeado de deportes, siguiendo al final los pasos de su padre junto con sus hermanos. Comenzó su carrera en 2001 jugando para SG Wattenscheid 09 y actualmente juega para Bayern Munich, equipo al que se unió en 2020.

Al haber crecido en Francia, Sané tenía la opción de jugar tanto para su tierra natal como para les blues, ya que tiene ciudadanía en ambos países. Coincidentemente, su primer partido con la selección absoluta de Alemania fue un amistoso contra Francia en 2015. Y aunque no fue convocado para ser parte de la selección alemana en el último mundial, Sané ciertamente espera causar una impresión en Catar.

Conocido por sus corridas peligrosas y circulación de pelotas, el estilo único de Sané genera espacios libres para sus compañeros, permitiendo ataques rápidos y limpios. Sus movimientos en la cancha suelen ser cortos y lo suficientemente sutiles para confundir a sus rivales.

Kyle Walker, Inglaterra: 21.89 mph

El defensor comenzó su carrera en Sheffield United, la misma ciudad en la que nació y creció. Actualmente juega para Manchester City, equipo al que se unió en 2017.

Un veterano en la selección inglesa, Walker se unió al equipo en 2011 y es uno de ocho jugadores que regresan después del último mundial. Ha sido llamado uno de los mejores laterales derechos de Inglaterra y es conocido por sus extremos engañosos y la precisión de sus cambios de frente. También ha sido elogiado por ser un jugador confiable y por su manera de leer el juego. Según The Sportsman, Walker es la mezcla perfecta del fútbol inglés viejo y nuevo.

Kylian Mbappé, Francia: 22.41 mph

Si sabes algo de fútbol, o seguiste el último mundial, seguramente conoces a Mbappé. Desde su desempeño en el Mundial 2018, el delantero parisino ha sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo—y supuestamente, el mejor pagado. Después de levantar el trofeo en Rusia, no sólo recibió el premio al Mejor Jugador Joven, sino que también fue comparado con Thierry Henry y Pelé en los medios. El periódico francés Le Figaro también lo ha nombrado el jugador más rápido del mundo y además, recientemente obtuvo el sexto lugar en la clasificación final del Balón de Oro 2022.

Mbappé ha jugado para Paris Saint-Germain desde 2018, con su compra de €180 millones convirtiéndolo en el adolescente más costoso en todo el mundo futbolístico. A pesar de preferir su pie derecho, puede jugar con cualquiera, ya que posee gran habilidad con ambos. También es conocido por sus habilidades de regate, aceleración explosiva, agilidad y pies rápidos. Sus repentinos cambios de paso y dirección lo ayudan a vencer rivales fácilmente en situaciones individuales.

Achraf Hakimi, Marruecos: 22.66 mph

Otra joya del Paris Saint-Germain, Hakimi comenzó su carrera a los ocho años en Colonia Ofigevi en Madrid, ciudad que lo vio nacer y crecer. El defensor hizo su debut internacional en 2016 y fue convocado al Mundial 2018, así como también la Copa Africana de Naciones en 2019 y 2021.

Hakimi suele ser elogiado por su rápida dinámica atacante y su habilidad de crear pases largos y exactos en la defensa, creando oportunidades efectivas para sus compañeros.

Alphonso Davies, Canadá: 22.68 mph

Nacido en un refugio ghanés después de que sus padres liberianos huyeran de la Segunda Guerra Civil, Davies se mudó a Canadá en 2005. A pesar de luchar con las barreras de idioma, siempre supo que quería ser jugador de fútbol. A los 15 años, se mudó solo a Vancouver para seguir sus sueños y unirse al programa de residencia de Whitecaps FC.

Davies apenas tenía 16 años cuando jugó por primera vez en la selección canadiense, convirtiéndose en el jugador más joven en unirse en el momento. También es el primer jugador nacido en los 2000s en jugar en las Ligas Mayores de Fútbol y es conocido por su ritmo explosivo, sus regates, creatividad y gran habilidad para cambiar frentes.

Este mundial no sólo ofrecerá una oportunidad para que Davies muestre de qué está hecho, sino que también para todo su país. El último y único mundial al que ha asistido Canadá fue hace 36 años en 1986. Y con un jugador como Davies en el equipo, puede que quieras prestarle atención a los Maple Leaves.

Antonio Rüdiger, Alemania: 22.80 mph

El jugador más rápido de esta lista, Rüdiger era elegible para jugar para Alemania y Sierra Leona, la tierra natal de su madre. Se unió a Real Madrid este año, debutando este último agosto.

El defensor hizo su debut internacional con la selección alemana en 2014. Conocido por ser un defensor versátil, ha sido elogiado por su liderazgo y habilidades de pase. Algunos periodistas especializados incluso dicen que cumple todos los requisitos para ser un “luchador” del Real Madrid, algo que ciertamente traerá consigo a Catar.

Pero además de sus habilidades indudables, Rüdiger también ha generado titulares por usar su plataforma para crear conciencia sobre el racismo en el mundo futbolístico. Incluso escribió un artículo para The Players’ Tribune en 2021, en el que habla de sus propias experiences con el racismo, tanto en su vida profesional como en la personal.

Menciones honrosas

Desafortunadamente, muchos de los jugadores más rápidos no estarán sorprendiéndonos en el mundial este año. Ya sea porque su equipo no clasificó a esta edición de la Copa Mundial, una lesión, o el hecho de que no fueron convocados por sus técnicos, a continuación incluimos una lista de los jugadores más rápidos que no jugarán en Catar:

Erling Haaland, Noruega: 22 mph

Pierre-Emerick Aubameyang, Gabón: 22.08 mph

Iñaki Williams, España: 22.13 mph

Micky van de Ven, Países Bajos: 22.29 mph

Sheraldo Becker, Suriname: 22.35 mph

Mohamed Salah, Egipto: 22.74 mph

Para velocidad en el fútbol, sintoniza el mundial de fútbol.