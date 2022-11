Mark McKenzie y la selección de EEUU presionan por leyes para el control de armas

Mark McKenzie y el seleccionado nacional de fútbol de Estados Unidos presentaron un desafío. No hacia un equipo contrario sino al Congreso.

Tras las masacres armadas de Buffalo y Uvalde, el equipo le escribió una carta al Congreso en junio reclamando por una legislación más fuerte en torno al control de armas.

“Tenemos niños que pierden a sus padres y padres que pierden a sus niños”, dijo McKenzie en el podcast de NBCLX “Mi Mundialista Favorito”.

“Es vergonzoso. Es una desgracia. Y como país, tenemos que ser mejores”.

Entre enero y agosto del 2022 hubo 450 masacres en EEUU, las cuales son definidas como tiroteos donde al menos cuatro personas reciben disparos, y son heridas o asesinadas, sin incluir al atacante, según Gun Violence Archive.

El 24 de mayo del 2022, 10 días después que diez personas negras murieron en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, 19 estudiantes y dos docentes fueron asesinados en un tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas.

La masacre en Uvalde fue la número 27 en tiroteos escolares en el año en EEUU hasta ese momento, según Education Week, el cual ha seguido tiroteos en escuelas desde el 2018.

En los días que siguieron, el seleccionado de fútbol de EEUU le escribió una carta al Congreso, cuestionando cuándo será que hagan algo acerca de la violencia con armas en EEUU e implorando a la Casa de Representantes y al Senado a que “estén con la mayoría de estadounidenses que apoyan leyes más duras sobre las armas”.

McKenzie, un defensor en el equipo nacional de EEUU, dijo que no se puede imaginar poner a un niño en un autobús escolar y luego enterarse de que hubo un tiroteo en esa escuela.

“Tenemos papás en el equipo, tenemos mamás en el equipo nacional también”, dijo McKenzie. “Así que piensa sobre eso, y piensa acerca de las emociones que están conectadas con eso. Creo que era lo correcto para nosotros como federación haber dado ese paso como equipo. Así que puedo orar para que más regulaciones sean puestas en marcha para sacar a las armas de estilo militar y armas que no son necesarias, de las calles y de las manos equivocadas”.

Con miembros del equipo nacional de fútbol que viajan regularmente al extranjero y juegan, a ellos se les pregunta de manera frecuente cómo es que la violencia es rampante en EEUU y por qué los políticos elegidos no hacen algo para frenarla.

“Llegó a un punto donde me sentí como que no sé hasta qué punto puedo defender a mi país, ¿me entiendes?:, dijo el defensor DeAndre Yedlin, quien jugó la Liga Premier Inglesa desde 2015 hasta 2021. “Llega al punto en que se convierte en algo común. Estar en un país como Inglaterra, donde no ocurren tiroteos, un tiroteo es como “uau, esto es loco, esto es loco””.

Otro defensor, Chris Richards, oriundo de Alabama y que jugó cuatro años en Alemania antes de unirse al Crystal Palace en Inglaterra, se siente más seguro cuando está en el extranjero.

“Honestamente, me hace sentir triste porque es una locura cómo un lugar donde he vivido por cuatro años ahora me haga sentir más seguro que en mi ciudad natal”, dijo Richards. “Y con todo lo que está ocurriendo con la violencia de armas en general, es algo tabú en Alemania y en Europa en general”.

“Hay tantas leyes estrictas que nunca o casi nunca escuchas de un tiroteo escolar o tiroteo en general. Así que mi padre siempre me dice que se siente más seguro conmigo viviendo en Alemania que viviendo aquí o cuando regreso a casa”.

El equipo discutió qué puede hacerse para inspirar cambio. Optaron por no usar camisetas o divulgando mensajes en medios sociales ya que, según Yedlin, esos métodos se han convertido en cliché e inefectivos.

El 24 de junio, el Senado aprobó el Acta Bipartidista de Comunidades Más Seguras, que fue convertida en ley al día siguiente por el presidente Joe Biden. Requiere más chequeos de historial, agrega a los que han sido condenados por violencia doméstica al sistema nacional de monitoreo, separa $750 millones para intervención de crisis, aumenta el registro de comerciantes de armas con licencia y provee $15,000 millones en fondos para la salud mental y seguridad escolar.

Biden mantuvo un evento para celebrar la aprobación de la ley y el exjugador de la selección, Alejandro Bedoya, estuvo presente.

“Fue un momento espectacular, ya que se trataba de la primera ley con sentido común sobre las armas que era aprobada casi en 30 años, así era inmenso en sí mismo”, dijo Bedoya. “Pero al mismo tiempo era trágico porque veías en el evento a muchas familias que habían sido traumatizadas por la violencia de las armas que es tan real en nuestro país”.

Gregg Berhaller, el entrenador del equipo nacional de fútbol de EEUU, felicitó a sus jugadores por usar su plataforma para hacer un llamado al Congreso para que tome acciones y prevenga la violencia de armas.

“A veces es fácil perderse en nuestros mundos pequeños y en lo que hacemos y te olvidas de lo que ocurre en el mundo afuera”, dijo Berhaller. “Y este grupo no hizo eso”.