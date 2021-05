Balance de Chivas en el Guard1anes 2021

No pretendo hacer leña del árbol caído y a pesar del resultado y el torneo que tuvo el Guadalajara, siempre se pueden sacar cosas positivas. Así que empecemos por eso.

El plantel da para mucho más.

Aunque fuera por momentos estas Chivas pueden ser verticales, crear muchas oportunidades y desplegar un fútbol atractivo. En este torneo apenas fueron chispazos. Por ahí un tiempo completo o dos pero si hay materia prima.

Hablando de materia prima...

Más por necesidad que por convicción las Chivas han encontrado jovenes con futuro en Tapatío y la Sub-20. Luis Olivas, a pesar de los errores contra Pachuca, es un central con buen timing, con buena presencia y con buena salida. En el medio campo Lalo Torres también tiene mucho potencial para poder ser un "5" con buen recorrido, pero sobre todo buena distribución.

Además de eso no hay mucho más. Chivas sufrió todo el torneo de los mismos males y hoy fue solo un reflejo de esas 17 jornadas en 34 minutos. Y digo en 34 minutos por que el primer tiempo fue aceptable.

Los errores a pelota parada fueron una constante durante todo el torneo.

Más de un tercio de los goles que recibió Guadalajara llegaron en una jugada de táctica fija. Hoy fueron dos.

Los errores individuales, sobre todo en defensa.

Es una realidad que los errores en defensa se sienten más que los errores en definición. Chivas tuvo muchos en ambos sectores pero sobre todo en defensa. Errores puntuales como el gol de Pumas en la jornada 8, el gol de Santos en la jornada 13, y el 2do gol de Pachuca en el repechaje, son algunas de las pifias individuales que fueron directamente al marcador.

Falta de un XI definido casi todo el torneo.

Victor Manuel Vucetich experimentó con la plantilla continuamente y no fue hasta la jornada 16 que puso un once inicial que repitió en 4 partidos (salvo un cambio por lesión) A veces con dos contenciones, a veces con 3 arriba, a veces con 5 en medio. Estos cambios no siempre son por incapacidad del Director Técnico a veces es por rendimiento de la plantilla. En el caso de Chivas me atrevo a decir que lleva un buen porcentaje de culpa dividida. Lo que me lleva al último punto.

¿Falta de conjunción en el grupo?

Es iluso creer que en un plantel profesional todos y cada uno de los jugadores pueden ser amigos. Muchas veces la simple diferencia de edad y prioridades en la vida hacen que esto no sea posible, pero como fútbolistas profesionales deben poder trabajar todos juntos. Esta es una mera especulación pero me da la sensación que en este plantel no todos están en el mismo canal y eso se traduce en un rendimiento irregular en la cancha.

Parte del trabajo del técnico es hacer que los jugadores crean en su proyecto y "jalen todos parejo" y creo que Victor Manuel Vucetich simplemente no pudo hacerlo con esta plantilla.

Ahora comienza el proceso para el próximo torneo. Cambios habrá ¿qué tan profundos? No lo sabemos ¿Continuará Vucetich? Los reportes dicen que habrá una junta esta semana para hablar de su continuidad. ¿Saldrán jugadores? Seguramente sí, pero por el momento no hay una lista de nombres definida.

Victor Manuel Vucetich dijo después del partido: "que fracaso solo se puede catalogar cuando no se consigue nada." Y bueno hoy las Chivas no consiguieron nada. Por que este no es el lugar que la historia y la afición del Club Deportivo Guadalajara se merecen.