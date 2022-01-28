49ers vs Rams: La Previa

LUEGO DE UNA VICTORIA QUE DEJÓ CONGELADO EN CASA AL PRIMER SEMBRADO DE LA N-F-C
LOS SAN FRANCISCO 49ERS BUSCARÁN EL PASE AL SUPER BOWL LVI CONTRA UN RIVAL CONOCIDO AL QUE HAN DERROTADO EN LAS ÚLTIMAS 6 OCASIONES... SÍ LAS ÚLTIMAS 6
ESTA TEMPORADA LOS NINERS FUERON UNA PESADILLA PARA LOS RAMS...
EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EL EQUIPO DE LOS ANGELES VISITÓ EL LEVI'S STADIUM EN MONDAY NIGHT FOOTBALL Y LA PASÓ REALMENTE MAL.
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LOS NINERS LLEGARON CON RECORD DE 4 Y 5 ANTE UNOS RAMS QUE LLEGABAN CON RECORD DE 7 Y 3 BUSCANDO ALCANZAR A ARIZONA EN EL LIDERATO DE LA DIVISION.
ESE DIA FUEL DEBUT DE ODELL BECKHAM JR CON LOS ANGELES PERO EL SHOW SE LO ROBÓ JIMMY WARD..... EL SAFETY DE LOS NINERS INERCEPTÓ A MATHEW STAFFORD EN DOS OCASIONES REGRESANDO LA SEGUNDA HASTA LAS DIAGONALES.
EN LA OFENSIVA JIMMY G TUVO UN PARTIDO LIMPIO SIN INTERCEPCIONES COMPLETANDO TOUCHDOWNS CON GEORGE KITTLE Y DEEBO SAMUEL QUE ADEMÁS SE LUCIÓ CON OTRO MÁS POR TIERRA.
31 A 10 FUE EL MARCADOR FINAL Y FUE A PARTIR DE AHÍ QUE LOS NINERS REALMENTE TOMARON AIRE.
PERO A PESAR DE ALGUNOS BUENOS RESULTADOS LOS NINERS LLEGARON A LA SEMANA 18 AL SOFI STADIUM NECESITADOS DE UNA VICTORIA PARA SEGURAR SU LUGAR EN LOS PLAYOFFS.
ALGO QUE SE IBA A COMPLICAR YA QUE STAFFORD COMPLETÓ EN DOS OCASIONES CON TYLER HIGHBEE PARA PONER EL PARTIDO 17 A 3.
LOS NINERS EMPATARON EL JUEGO EN OTRA FANTASTICA ACTUACION DE DEEBO SAMUEL QUE EN ESE PARTIDO NOS MOSTRÓ QUE PUEDE HACERLO TODO, INCLUSO LANZAR PASES.
Y A PESAR DE QUE JIMMY FUE INTERCEPTADO EN DOS OCASIONES COMANDÓ AL EQUIPO EN UN ÚLTIMO DRIVE QUE TERMINÓ CIN UN PASE DE ANOTACIÓN A JUAUN JENNINGS PARA MANDAR EL JUEGO A TIEMPO EXTRA DONDE ROBBIE GOULD IBA A PONCHAR EL TICKET A LA POSTEMPORADA.
ESTE DOMINGO LOS NINERS BUSCARAN MANTENER LA HEGEMONIA SOBRE LOS ANGELES CONSIGUIENDO TRES DE TRES EN ESTA TEMPORADA PARA PODER REGRESAR ASÍ A ESTE MISMO ESCENARIO EL 13 DE FEBRERO.