Programa de pagos y perdón de multas en la Bahía, un alivio para conductores con deudas pendientes

Conductores que tengan saldos pendientes de peajes y multas por cruzar los puentes de la bahía, o por usar los carriles rápidos, ahora podrán acceder a programa de pagos, o hasta le podrán perdonar todas las multas.

La Comisión de transporte metropolitana ha lanzado una campaña para que conductores se pongan al día con cualquier deuda pendiente.

"Todos los residentes de la bahía, incluso si no vives aquí también, vamos a perdonar las penalidades una vez por persona y ya esas personas que no califican para el plan de pago, entonces ya nada más tendrían que pagar todos los peajes que no pagaron" indicó Leslie Lara - Enríquez -Portavoz de la Comisión de transporte metropolitano Área de la Bahía Área de la Bahía.

Habrá dos programas disponibles, el primero consiste en cancelar todas las multas, es decir, no tendrá que pagar el monto agregado si se pasó de la fecha límite.

"Les cancelaríamos las multas nada más, y lo que resta todos los peajes que se acumularán, entonces podría si es una persona de bajos ingresos, podría calificar para el programa de plan de pago" dijo Leslie Lara- Enríquez y agregó "Las personas que ganan 200% menos del nivel federal de pobreza, que para una familia sería como 60 mil dólares al año, esas personas son las que calificarían para el plan de pago"

Tal es el caso de Karen Arana - Conductora que se dedica a la limpieza de casas, y asegura que por su trabajo debe manejar frecuentemente por toda la bahía.

"He tenido algunas multas por retraso o porque pierdo algún papel y hasta que me llegan y todo eso es un caos"expresó, Karen Arana

El alivio para los conductores endeudados es un alivio significativo, ya que aquellos que acumulen múltiples multas recibirán un reporte en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que les impedirá registrar sus vehículos, lo que puede resultar en una complicada situación para muchas personas, como lo destaca Gerardo Munguia, un conductor que teme las consecuencias de no regularizar sus pagos.

Si bien algunos conductores se muestran aliviados por la posibilidad de acceder a programas de pagos, Karen Arana comenta:"Para aquellos de nosotros que tenemos trabajos que implican mucho manejo, pagar peajes puede resultar demasiado complicado".

Aquellos que califiquen para el programa de plan de pagos tendrán la ventaja de eliminar las multas y podrán pagar el saldo restante, siempre que supere los cien dólares, en cómodas cuotas.

Para solicitar información o aplicar al programa de pagos y condonación de multas, los residentes de la Bahía o incluso aquellos que no viven en la región pueden comunicarse al número de teléfono (877)-2298655, donde podrán obtener detalles específicos sobre el monto adeudado y las opciones de pago disponibles.