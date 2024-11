Distrito Alum Rock ofrecerá recursos de salud mental ante posible cierre de escuelas en San José

Los inminentes cierres de escuelas anunciados por el Distrito Escolar de Alum Rock de San José no solo están afectando a los padres a los que ahora las escuelas les podrían quedar a millas de distancia de sus hogares, si no también, la salud mental de los estudiantes.

“La niña me dice que no quiere ir a otra escuela porque dice que va a ser iniciar desde cero otra vez y me dice otra maestra otros compañeros”, aseguró Myriam González, madre afectada de la primaria Meyer.

Myriam está preocupada por el posible cierre de la primaria Meyer, ya que si la cierran ya no podría llevar a su hija caminando, sino que le tocaría enviarla sola en un autobús escolar y ese cambio también tiene ansiosa a la menor de seis años, quien apenas se había adaptado a su escuela cuando se enteraron de que está en la lista de escuelas que el distrito escolar sugiere que cierren permanentemente por un déficit de presupuesto.

“Los niños y niñas tienen amistades y círculos afectivos alrededor de sus maestro y personas que los cuidan en el after school y si sienten una pérdida”, explicó Jaime Arcila, terapeuta de familia.

El psicólogo indicó que ese efecto es más fuerte cuando la decisión viene de una entidad de poder mayor, como un distrito escolar.

“Es importante convertir todo ese dolor, pena y desasosiego en algo práctico que no se puede quedar solamente en el perdimos y no se puede hacer nada, porque sí afecta a los niños, pero los niños son capaces de tener conciencia social y darse cuenta de que pueden salir a protestar y marchar”, indicó Arcila.

En la primaria Meyer este lunes los padres fueron con los niños quienes tomaron la iniciativa de salir con cárteles.

“Cuando yo le dije a mi niña ella empezó a llorar he incluso si ven el cartel del pajarito ella lo hizo y escribió y todo porque a ella sí le afectan muchos los cambios y todo lo hicieron porque quieren, porque ellos quieren defender su escuela, y que ellos vean también que ellos también pueden ser escuchados y aunque son niños tienen una voz y un voto”, dijo Martha, madre de familia.

Estos niños se conocen desde pequeños y llevan años en la misma aula, algo que cambiaría si cierran su primaria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Telemundo 48 le preguntó al superintendente German Cerca si han pensado en ofrecer recursos de apoyo emocional para estos estudiantes afectados.

“Tenemos que darles ese apoyo y varias escuelas tienen centros de wellness y consejería donde los padres pueden ir a hablar con sus directores y subdirectores, y es en la escuelas y tenemos interns que contratamos y pueden dar ese tipo de ayuda”, afirmó Cerda.

El funcionario agregó que el 2 de diciembre decidirán oficialmente las escuelas que cerrarán y entonces el distrito enviará recursos extra a esas escuelas, mientras tanto, los padres de la primaria Meyer aseguraron que continuarán luchando.

“Vamos a hacer todo lo posible para que nos escuchen y no la cierren”, dijo Myriam.