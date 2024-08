“Es mi milagro de Dios”: niña de 7 años gravemente herida tras accidente en San José

Un pequeña, de 7 años, está viva de milagro luego de sufrir un accidente la semana pasada en San José.

La patrulla de caminos dijo que el choque ocurrió en horas de la noche en la autopista 101 en dirección norte a la altura de Dunne Avenue.

La niña iba a bordo de un vehículo junto a su madre y dos de sus tía.

“Mi hija ya estaba bañada en sangre, mis hermanas ya estaban llorando, gritando, entiendo que posiblemente me desmayé, intenté salir a pedir ayuda, mi cuerpo no me reaccionaba, no podían mis piernas levantarse”, relató Gabriela Longoria, madre de la niña.

El auto de Gabriela fue impactado en la parte trasera por otro vehículo, según las autoridades, ese conductor manejaba a exceso de velocidad. El accidente provocó un choque en cadena.

“Ahora que viví esto, sé que no siempre se puede en nuestras manos hacer algo, está en las manos de otra persona, es importante que toda nuestra gente maneje con precaución, no acelerar por llegar pronto ya que arriesgan la vida de otros”, indicó Gabriela.

Gabriela y sus hermanas resultaron heridas, pero su hija fue la más afectada.

“Tubo fracturas en todo su rostro, todo esto aquí en los ojos, su nariz, sus pómulos”, aseguró Gabriela.

Los médicos le han dicho que la recuperación de la niña será lenta.

“Lo que me comentaron fue que posiblemente lleve seis meses en su recuperación todavía necesita terapia física y terapia del habla”, dijo Gabriela.

Aunque esta familia está pasando por un momento difícil, Gabriela está esta agradecida de tener a su hija.

“Ella es mi milagro que Dios, es muy fuerte, guerrera, es admirable mi hija”, aseguró Gabriela.

El CHP aseguró que el responsable de la colisión podría enfrentar cargos cuando la investigación termine.