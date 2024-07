Policía toma medidas para evitar que evento de patinaje Dolores Hill Bomb se lleve a cabo en San Francisco

El Departamento de Policía de San Francisco dijo el viernes que los agentes tienen la intención de impedir que el evento anual de patinaje "Dolores Hill Bomb" se lleve a cabo el sábado junto al Parque Mission Dolores.

El evento, en el que patinadores corren por Dolores Street a altas velocidades con los espectadores mirando al margen, generalmente ocurre el segundo sábado de cada julio en San Francisco. Es un evento no oficial y no autorizado sin organizadores conocidos, dijo el jefe de la policía, Bill Scott.

Se desplegará una gran presencia policial en el área el sábado para evitar que ocurra el evento, dijo Scott.

La actividad Dolores Hill Bomb del año pasado generó controversia cuando la policía arrestó y citó a más de 100 adultos y adolescentes.

Scott defendió la respuesta policial del año pasado, diciendo que la violencia contra los agentes y el hecho de patinar colina abajo representaba un peligro para la comunidad. En caso de otro posible enfrentamiento volátil entre patinadores y policía, las autoridades dijeron que tomarán medidas para protegerse a sí mismos y a la comunidad.

"Cuando las cosas se vuelvan confrontativas, agresivas y peligrosas y se lancen piedras, botellas y artefactos explosivos a nuestros oficiales, se pondrán su equipo de seguridad", dijo Scott. "Eso es lo que deberían y se supone que deben hacer. Entonces, si alguien piensa que eso está mal, simplemente no puedo entenderlo, porque nuestros oficiales necesitan ser protegidos. Vienen a trabajar para hacer un trabajo, para mantener a este público seguro, pero también tenemos que mantenerlos a salvo".

Aunque hay una publicación en Instagram que dice que el evento ha sido cancelado, SFPD todavía se está preparando con anticipación. La policía está planeando levantar barricadas en la calle Dolores desde las calles 18 a 21 para bloquear el tráfico de vehículos y peatones, según SFPD.

SFPD celebró una reunión comunitaria el lunes en Mission Station para escuchar las opiniones del público sobre la "Bomba Dolores Hill". Según Scott, la mayoría de los oradores afectados por el evento, como aquellos que viven y trabajan en el área, dijeron que no quieren que el evento se lleve a cabo.

La policía dijo que sus intentos de detener el evento son simplemente para mantener segura a la comunidad. Los patinadores que bajan una colina sin frenos y alcanzan velocidades de hasta 30 a 35 mph pueden representar riesgos para ellos mismos y para los demás. En los últimos años, se produjeron lesiones, violencia e incluso una muerte durante el evento, según SFPD.

Scott dijo que el Departamento de Policía siempre ha estado y sigue estando abierto a trabajar con los organizadores del evento si se acercan a la mesa y consiguen que se sancione el evento.

Autoridades también instaron a los padres de adolescentes que patinan a conversar con ellos sobre los peligros potenciales de asistir al evento y las consecuencias si cometen una actividad delictiva.

"El Departamento de Policía de San Francisco no está en contra del skate. No está en contra de que la gente salga a patinar por la ciudad. De hecho, queremos que la gente se divierta con sus patinetas", dijo Scott.

Lo que el departamento de policía no tolera es "la actividad criminal, el vandalismo, las agresiones, las agresiones a agentes, las agresiones al público, los peatones y automovilistas desprevenidos que están en peligro cuando ocurren estos eventos y cuando no están organizados, no están permitidos, no están autorizados y hay No hay reglas en absoluto. Eso es lo que no podemos permitir", afirmó Scott.