Viruela del mono: quiénes están en riesgo de contagio

GINEBRA - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos diez días en doce países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse.

"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos", señaló la organización en una nota epidemiológica.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

"La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual", reconoció la organización.

La viruela del mono es un virus raro descubierto por primera vez en 1958.

La OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza.

La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

REINO UNIDO VE UN AUMENTO DE CASOS

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) confirmó este domingo que "cada día" se ven nuevos casos de viruela del mono en el país, donde se está transmitiendo entre la población sin que haya un vínculo directo con las zonas del mundo donde el virus es endémico.

La principal asesora médica de la agencia, Susan Hopkins, dijo a la BBC que "no hay duda" de que la viruela del mono se contagia ya de forma comunitaria, y previó que el número de casos habrá aumentado de la veintena actual cuando el lunes se actualicen los datos.

"Estamos detectando más casos a diario y agradecemos que las personas con síntomas se acerquen a las clínicas de salud sexual, a los médicos de cabecera y a los departamentos de urgencias para hacerse pruebas", afirmó.

"Vemos muchos casos que no han tenido ningún contacto con un individuo de África occidental", donde anteriormente había podido trazarse el origen de la cadena de transmisión, apuntó.

La experta precisó que "la transmisión comunitaria se centra en gran medida en las áreas urbanas y la vemos predominantemente en personas que se identifican a sí mismas como homosexuales o bisexuales, u otros hombres que tienen sexo con hombres".

"Recomendamos a cualquier persona que cambie de pareja sexual con regularidad o que tenga contacto cercano con personas que no conoce, que vaya al médico si desarrolla síntomas", dijo.

Hopkins explicó que actualmente se está administrando en este país un tipo de vacuna contra la viruela a los contactos de los infectados con "alto riesgo de desarrollar síntomas", pero aclaró que no hay planes de ofrecerla a toda la población.

La mayoría de expertos en el Reino Unido ha considerado hasta ahora que, aunque la propagación de este virus ha sido una sorpresa y está siendo investigada, en principio no es comparable a la pandemia de la covid.

La OMS dijo que prevé que sigan apareciendo casos de la viruela del mono, que se ha detectado ya, en los últimos diez días, en doce países, con un total de 92 casos, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en una zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

DETECTAN UN PRIMER CASO EN SUIZA

Las autoridades sanitarias suizas informaron de un primer caso detectado en el país de viruela del mono, enfermedad que por ahora se ha diagnosticado a 92 pacientes en otros 12 países no endémicos, en su mayoría en Europa.

El caso fue confirmado el viernes en el cantón central de Berna, en una persona que estuvo expuesta al virus en el extranjero, señaló la televisión nacional suiza RTS.

El paciente se encuentra aislado en su domicilio, mientras que se ha intentado rastrear a sus contactos para informarles del contagio y analizar posibles cadenas de transmisión.

La enfermedad, endémica en África oriental y central, es menos peligrosa que la viruela convencional (erradicada a nivel global hace 40 años) y suele manifestarse con una fuerte fiebre que deriva rápidamente en erupciones cutáneas, especialmente en la cara.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que todavía no ha podido establecerse el foco y ruta de contagio del actual brote, del que espera que aparezcan más casos.

Su transmisión se produce a través del contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede llegar hasta las tres semanas.