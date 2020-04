Investigan tratamiento experimental con plasma a pacientes con COVID-19

Hay cientos de casos confirmados de coronavirus en el sur de Texas y miles alrededor del país.

Y en medio de los esfuerzos por crear una vacuna experimental o encontrar una cura para el COVID-19, están investigando si un tratamiento experimental con transfusiones de plasma podría salvarle la vida a pacientes gravemente enfermos.

“El tiempo para una vacuna nosotros creemos que no va a ser menor de un año. Respecto a tratamiento farmacológico del momento todo es ¿ porque aunque el presidente salió hablando de la hidroxicloroquina y la cloroquina, no está comprobado,” comentó el Dr. Federico Vallejo, director de terapia intensiva de South Texas Health System.

Pero una técnica, que existe desde hace más de un siglo, podría ayudar en casos críticos de la enfermedad. Se trata de la terapia con plasma convaleciente.

“Eso se ha hecho antes, con otras enfermedades o viruses y se está intentando con el plasma de pacientes recuperándose. De usar sus anticuerpos. Es un proceso bien complicado. Es una aplicación al FDA. Son formas y formas que se tienen que llenar. No siempre es aceptado, pero no significa que no se intente,” explico el Dr. Vallejo.

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), informó que ha establecido un programa que usa la plasma donada de los pacientes recuperados del COVID-19 para ayudar a otros pacientes, ya que ellos son quienes tienen los anticuerpos.

Para donar plasma convaleciente, una persona debe haber tenido un diagnóstico positivo de COVID-19 y estar al menos 28 días sin síntomas, según señaló la FDA.

En el sur de Texas, esta tecnica aún no se aplica, pero de llegar a haber más casos de COVID-19 graves, podría ponerse en práctica.