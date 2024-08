Piden más seguridad en International Boulevard ante serie de accidentes mortales en Oakland

La trágica muerte de Mardenia Carrillo López, de 17 años, que fue atropellada mientras intentaba cruzar el International Boulevard en Oakland, ha renovado los reclamos para que se haga más segura esa calle.

Desafortunadamente este no es el único accidente o tragedia sobre esa transitada avenida.

El grupo Respuesta Rápida a la Violencia del Tráfico ha documentado estos accidentes, especialmente a raíz de que se creó el carril exclusivo para autobuses, el cual es usado por algunos para manejar temerariamente.

“El bulevar internacional se reconfiguró y crearon este carril que se supone es solo para autobuses no para carros, pero no hay una división, así que los que cumplen la ley se mantienen en su carril, pero los que no, lo invaden y muchas veces a alta velocidad y ahí se dan los resultados trágicos”, afirmó George Spies, vocero del Grupo Traffic Violence Rapid Response.

Según explicaron, 22 personas han muerto en accidentes de tránsito en International Boulevard desde el año 2021, de esas 22 personas, 16 eran peatones.

La muerte más reciente es la de Mardenia, pero otros que han fallecido atropellados en esta avenida en los últimos años son Victoriano Contreras, Romeo Tadeo González, Luciano Carmona, Guadalupe Briones y Emelia Martínez.

“El bulevar Internacional es al menos dos veces más peligroso que cualquier otra calle en la ciudad de Oakland”, enfatizó Spies.

Spies dijo que por dos años y medio han abogado con diferentes agencias para que hagan el bulevar más seguro.

A raíz de ello se han instalado postes plásticos para evitar que los conductores invadan el carril de buses.

Ahora esta organización está abogando porque se instalen una serie de topes como los que ya hay en la avenida High.

La idea es que estos desaceleren los vehículos, y son modificados porque no cubrirían el ancho de toda la calle, sino que estarían divididos para que el autobús pueda pasar libremente.

Sin embargo, las demoras, tiene frustrado a este grupo.

“Mi esperanza es que empiecen a poner los topes modificados en el bulevar Internacional, y demuestren que funcionan para poder extenderlos hasta San Leandro”, aseguró Spies.

Entre tanto vecinos, solo esperan que más tragedias no se repitan.