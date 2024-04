Autoridades catalogan de exitoso programa de seguridad en Oakland

En Oakland, hace unos meses, cuando la ciudad experimentaba un aumento en los robos de autos y asaltos a negocios, se inició un programa en colaboración con el estado de California para brindar apoyo al departamento de policía local

Los resultados fueron anunciados hoy por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien asegura que el operativo ha sido todo un éxito, tal como lo demuestran los resultados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, decidimos preguntar directamente a los residentes de Oakland si han percibido en sus vecindarios los efectos que menciona el gobernador, y esto fue lo que nos dijeron.

A ocho semanas desde que comenzó el operativo, en el que agentes de la patrulla de caminos colaboraron en Oakland. El gobernador Newsom publicó los resultados de lo que describe como una colaboración exitosa con la policía local, destacando que:

Arrestaron a 181 delincuentes.

Decomisaron más de 30 armas vinculadas con crímenes.

Recuperaron 414 autos que habían sido robados, entre esos vehículos está el de Daniela.

“Es 100% cierto, capturaron a muchos, incluso mi camioneta, que me robaron hace menos de un mes, ya fue recuperada. El Highway Patrol me llamó para decirme que la habían encontrado, y yo pensé que eso era bueno. Están haciendo su trabajo y, como la OPD tiene más apoyo con esto, estuvo bien y es mejor que sigan involucrados y asistiendo a la OPD. Pero, claro, otras personas no piensan lo mismo”, dijo Daniela Solano, residente de Oakland.

La presencia de la patrulla de caminos en Oakland ha sido criticada por organizaciones como CURYJ, que señalan que este operativo también incluyó la instalación y uso de cerca de 500 cámaras de vigilancia que recolectan datos de la comunidad.

“Es vigilancia racial y desigualdad racial. Usar estas cámaras perpetúa la desigualdad en quienes son arrestados y a quienes se les imponen multas…”, expresó Frankie Ramos de la organización CURYJ.

La activista añade que los resultados de solo unas semanas no deberían considerarse como precedentes a largo plazo. “Aunque tenga resultados a corto plazo, en realidad son inversiones que el gobernador está haciendo por su carrera política, no son inversiones sostenibles. ¿Dónde están esas inversiones cuando enfrentamos crisis en nuestras escuelas, la crisis de vivienda en Oakland? Siempre pedimos más al estado y esos recursos no están disponibles”.

Otro residente que no ha sentido estos resultados en su vecindario es Alejandro, quien relata que solo esta mañana fue víctima de robo, cuando delincuentes rompieron dos ventanas de su auto y se llevaron todas sus pertenencias y las de su esposa.

“Porque al enfocarse en un lado, dejan otro desprotegido. Es como si distrajeran a la policía; la ponen por aquí, pero por allá cometen sus fechorías porque no hay policías y al final queda lo mismo… Es necesario contar con más presencia policial para que realmente se sienta que hay servicio, ya que pagamos impuestos y esperamos que se inviertan correctamente en la policía. Nosotros, quienes pagamos esos impuestos, lo exigimos”, comentó Alejandro Cáceres, residente de Oakland.

Con el anuncio realizado hoy, se espera que la presencia de la patrulla de caminos en Oakland continúe de forma indefinida, al menos hasta que se realice una nueva evaluación de los resultados de este operativo.