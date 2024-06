Alimentos gratis para niños y jóvenes en West Contra Costa

El Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa está distribuyendo alimentos gratis para niños y jóvenes que lo necesiten durante las vacaciones del verano.

"Estos alimentos están disponibles para todos los niños y jóvenes, no tienen que ser estudiantes no pedimos nada, no pedimos registración solo que estén presentes para los alimentos", explicó Luis Mazariegos, portavoz del distrito escolar.

Las personas solo tienen que acudir a uno de los lugares abajo de distribución de alimentos que se muestran en el siguiente listado:

Para Berenicia Amado este beneficio es una ayuda esencial para mantener su presupuesto ya que de lo contrario tendría que escoger qué alimentos comprar.

"Unos días sin leche otros sin productos en eso nos ayudan que nos estén regalando, nos ayuda mucho cómo comunidad y a mí misma", aseguró Berenicia.

QUIÉNES CALIFICAN PARA ESTE BENEFICIO

Niños y adolescentes menores de 18 años

Si son mayores de edad y están en algún programa escolar para discapacitados

Lo importante de este programa es que toda la comida es hecha al día, es orgánica nada empaquetado por eso aseguran tienen todos los nutrientes que los niños necesitan a diario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En promedio reparten unas 5,000 cenas cada día.

El programa estará disponible hasta el 2 de agosto.