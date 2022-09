Salvadoreña cumple sus sueños gracias a su pasión por la cocina

Violeta Sandoval sabía desde muy pequeña que su la cocina sería la pasión que la llevaría a cumplir sus sueños.

“Recuerdo que cuando estaba pequeña buscaba las hojas y mi abuela siempre me regalaba porque deshacía sus flores y las picaba. Cuando ya estaba más grande, mi abuela cocinaba y le pedía comida y las ponía en mis cacerolas de juguetes y cuando crecí tuve que hacerme responsable de la casa y desarrollé lo que yo vi mientras mi abuela cocinaba. Mi abuela era apasionante de la cocina”, recordó Violeta, Chef y promotora de salud.

Con el apoyo de su esposo, violeta ingresó a una escuela culinaria para dar los primeros pasos para cumplir sus metas.

“Y desde que entré sentí el contacto. Eso era lo mío era mi pasión”

En la escuela empezó a escribir recetas y hasta sus colegas le pedían una copia y así después de diez años, Violeta tomó la decisión de escribir su primer libro de cocina.

“¿Por qué estoy tocando puertas donde no es, cuando las puertas las tengo que tocar allá arriba. Porque Dios me puede cumplir mis sueños y le dije: Tú sabes cual es mi sueño y yo sé que me lo vas a dar en algún momento”, indicó Violeta.

En marzo de 2020 tuvo la oportunidad de escribir un libro, sin embargo, la llegada de la pandemia la ayudó a crear recetas con productos que las familias de bajos ingresos reciben gratis de los bancos de comida.

Su publicista le dijo que el libro saldría en dos meses, pero en realidad debió esperar seis meses para ver su sueño hecho realidad.

El 30 de julio de este año salió su libro a la venta gracias a su dedicación.

La meta de violeta es publicar cinco libros más, entre ellos, tres de recetas de cocina.