Vence plazo para que trabajadores de la ciudad y empleados de restaurantes presenten comprobante de vacunación en San Francisco

El miércoles se venció la fecha límite dada por la Ciudad de San Francisco para que empleados públicos y trabajadores de ciertos negocios presentaran su comprobante de vacunación contra el COVID-19.

El mandato es para todos los empleados de la ciudad, incluidos los oficiales de policía y los bomberos, así como para las personas que trabajan en cualquier negocio que sirva alimentos y bebidas, instalaciones recreativas o gimnasios.

Las autoridades estiman que alrededor de 120 agentes de policía no estarán patrullando a partir del jueves.

Funcionarios de la ciudad han declarado que aquellos empleados que no muestren prueba de vacunación podrían perder su trabajo. Sin embargo, más de 100 trabajadores de la ciudad no han recibido la vacuna COVID-19. Decenas de policías y bomberos no vacunados se enfrentarán a una licencia administrativa sin goce de sueldo.

“Ya hemos trabajado con esos diversos departamentos para no solo reorganizar los horarios y mover los recursos existentes a esos lugares, sino también para acelerar nuestro proceso de contratación para lo que podrían ser algunas vacantes ", dijo el miércoles el alcalde de San Francisco, London Breed.

Mawuli Tugbenyoh, vocero del Departamento de Recursos Humanos de en estas instituciones de la ciudad dijo que han "visto una caída significativa en el número de empleados que previamente nos dijeron que estaban vacunados o que no notificaron a la ciudad sobre su estatus".

La realidad puede cambiar para muchos trabajadores el jueves, ya que se les notificará, si aún no están vacunados, que ya no se les permitirá ingresar a instalaciones de alto riesgo hasta que reciban su vacuna COVID-19.

Para los empleados cuyos trabajos requieren que ingresen a instalaciones de alto riesgo y que no puedan ser reasignados temporalmente, se les pondrá en licencia administrativa pagada, dijo la ciudad.

En respuesta a la nueva guía, la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco emitió una respuesta diciendo en un comunicado que "esto no es más que restar fondos a la policía disfrazada de mandato de vacuna".

La ciudad dice que alrededor del 95% de su fuerza laboral total ha sido completamente vacunada.