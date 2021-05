USPS inicia venta de estampillas de la saga de Star Wars

El Servicio Postal de EEUU Comenzó a vender estampillas con el tema de Star Wars el martes 4 de mayo para conmemorar los programas filantrópicos de Disney y una organización sin fines de lucro dedicada a expandir el aprendizaje STEM para los jóvenes de todo el mundo.

Los 20 sellos con los diversos personajes droides del universo de Star Wars se venden en línea, pero la ubicación del primer día de emisión fue en Nicasio en el condado Marín, cerca de donde el director de Star Wars, George Lucas, tiene oficinas para su compañía de producción Lucasfilm.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"El Servicio Postal tiene una larga historia de mirar a las estrellas como inspiración para sus sellos y de celebrar la innovación, la ciencia y la tecnología que se necesitan para llegar allí, razón por la cual los droides de 'Star Wars' encajan perfectamente con los sellos. ", dijo Isaac Cronkhite, director de operaciones de procesamiento y logística de USPS y vicepresidente ejecutivo. "Estos nuevos sellos de Forever representan más de cuatro décadas de innovación técnica al servicio de una narración brillante".

Los sellos reconocen la colaboración entre la iniciativa de filantropía Star Wars: Force for Change y la organización For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), que trabaja para introducir programas de robótica en comunidades de escasos recursos en todo el mundo.

Las estampillas se conmemoraron en una ceremonia virtual el martes en la que participaron Cronkhite, la vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Lucasfilm Lynwen Brennan, el vicepresidente y director creativo ejecutivo Doug Chiang y el actor de C-3PO Anthony Daniels.

"Los droides han sido una pieza central de" Star Wars "durante generaciones, capturando los corazones de los fanáticos y encendiendo la imaginación", dijo Brennan. "El Servicio Postal de EEUU capturó a la perfección el carisma de cada droide en esta nueva colección de sellos y estamos emocionados de que los fanáticos difundan su amor por estos personajes icónicos por toda nuestra galaxia".