Un trío de pequeños sismos de magnitudes de 3.3, 2.7 y 2.5 se produjeron en la misma área en el condado de Lake, al norte de Healdsburg, la madrugada del viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El primer movimiento telúrico de magnitud 3.3, se produjo a las 5:00 a.m., y tuvo su epicentro a unas 21 millas al norte de Healdsburg, dijo el USGS. El segundo temblor se produjo a las 6:00 a.m., en la misma zona y el tercer temblor se produjo a las 6:28 a.m.