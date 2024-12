Tornado aterrizó en Scotts Valley, volteó coches y bajó líneas eléctricas

Un tornado tocó tierra en Scotts Valley el sábado por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El NWS dijo que estaba basando su informe sobre el tornado en relatos de testigos, fotos y videos de la zona. Las imágenes de la escena mostraron que las líneas eléctricas fueron derribadas y varios vehículos volcaron.

El tornado ocurrió alrededor de la 1:40 p.m., según el NWS.

Mount Hermon Road está cerrada entre Kings Village y Lockwood debido a múltiples accidentes que bloquean la carretera, según la Patrulla de Caminos de California. La agencia aconsejó: "Por favor, evite el área y use rutas alternativas".

🚨 Traffic Alert 🚨 Mt. Hermon Rd. is currently closed between Kings Village and Lockwood due to multiple crashes blocking the road. Please avoid the area and use alternate routes. Drive safe, everyone!