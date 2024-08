Tacos El Rulas: de Lonchera a una experiencia gastronómica en Richmond

Tacos El Rulas, que abrió sus puertas a principios de julio, ha pasado de ser una simple lonchera a ofrecer una experiencia culinaria de 6,000 pies cuadrados que promete mucho más que solo tacos.

Tayde Rojas, co-propietaria, recuerda sus dudas iniciales: "Me daba miedo porque yo decía, ¿qué vamos a hacer con un lugar tan grande? Lo de nosotros es una lonchera, no un espacio grande". Sin embargo, la visión de su esposo, Raúl Ramírez, y el apoyo incansable de la familia convirtieron esa visión en realidad. Raúl, quien siempre había frecuentado taquerías pequeñas y sencillas, quería ofrecer algo diferente. "Yo siempre iba a las taquerías pequeñas y sencillas y decía que tenía que hacer algo diferente", explica.

El resultado es un espacio inundado de arte muralista que rinde homenaje tanto a la cultura mexicana como a la mexicoamericana. Al ingresar, los visitantes se encuentran con retratos icónicos como el de Frida Kahlo y Selena, cuyas imágenes decoran las paredes del lugar.

Tayde Rojas destaca que esta atención al detalle busca ofrecer una experiencia única: "Es traer una experiencia nueva a la gente". Los vasos de bebidas, marcados con rostros de figuras famosas, son otra característica distintiva que añade un toque especial a la experiencia gastronómica.

El éxito de Tacos El Rulas ha sido impulsado en gran medida por el fervor en las redes sociales.

Los propietarios, sorprendidos por la respuesta, enfrentan largas filas que a veces parecen interminables. "Me pongo nerviosa porque siento que la fila no se acaba, que no nos apuramos en la cocina", confiesa Tayde. Emeris Rojas, hija de los propietarios, refleja el orgullo y la satisfacción de la familia: "Muy feliz porque vi todo lo que pasaron los dos. A veces no había ni para un burrito". La familia ha hecho sacrificios significativos, desde trabajar a las 4 de la mañana hasta renunciar a eventos familiares, para lograr este sueño.

Con su mezcla única de sabor, arte y hospitalidad, Tacos El Rulas se enfrenta al desafío de mantener y expandir su clientela. A medida que continúan conquistando corazones y estómagos en Richmond, la taquería está lista para seguir ofreciendo una experiencia gastronómica memorable.

Tacos El Rulas no es solo una taquería; es un testimonio del esfuerzo familiar y la pasión por ofrecer algo verdaderamente especial. Si aún no has tenido la oportunidad de visitarlos, asegúrate de hacerlo para disfrutar de una experiencia culinaria que va mucho más allá de lo esperado