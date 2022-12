¿Te cancelaron el vuelo y tu equipaje se extravió? Te decimos los que debes hacer para recuperarlo

Pasajeros no solo tienen que lidiar con la cancelación de vuelos, si no también tienen que pasar por la desagradable experiencia de perder su equipaje.

Telemundo 48 acudió al Aeropuerto Internacional José Mineta de San José donde encontramos a varias personas que, aunque pudieron llegar a su destino final, ahora deben realizar todo el procedimiento que indican las aerolíneas para recuperar sus maletas.

La aerolínea Southwest ha sigo la que más problemas ha presentado en la cancelación de vuelos a nivel nacional. Actualmente, decenas de maletas se acumulan en las terminales del Aeropuerto de San José.

Medeline Cruz, es una de las pasajeras de Southwest que logró regresar a la ciudad en navidad, sin embargo, aunque han pasado tres días desde su llegada, aún no había encontrado su equipaje.

“El 25 de diciembre que yo vine se me extravió, hice el reclamo ese día, cosa que no me lo recibieron ese día pero me dieron un papel para reclamarla y por eso vine ahora”, explicó Madeline Cruz, afectada.

QUÉ HACER EN CASO DE EXTRAVIAR TU MALETA

En el caso de Southwest, si te cancelan el vuelo y tu equipaje no llega al lugar de destino, el primer paso es que vayas a la Oficina de Equipajes de Southwest en el aeropuerto donde te encuentres para que te den un recibo por maleta perdida.

Una vez que los pasajeros recuperan sus maletas deben finalizar el trámite con la aerolínea donde también les darán un créditos en boletos como cortesía.

“Me dieron un descuento para comprar otro boleto por un año, me van a dar $150 de descuento”, indicó Madeline.

Aquellos pasajeros con vuelos cancelados que prefirieron ya no volar en otro horario pero cuyas maletas registradas si se mandaron, la aerolínea asegura que se las harán llegar sin ningún costo al cliente y que usarán agencias de envío cuando sea necesario.

Southwest no respondió a los cuestionamientos de Telemundo 48 de por qué han llegado las maletas y no los pasajeros si los vuelos fueron cancelados.

En total, Southwest canceló el miércoles otros 2,500 vuelos.

El Secretario de Transporte afirmó que espera que las otras aerolíneas limiten el costo de los boletos para ayudar a los pasajeros varados llegar finalmente a sus casas.

Para más información sobre cómo realizar la solicitud en caso de tener el equipaje extraviado haz clic aquí.