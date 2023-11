Sospechosos chocan su auto contra la tienda Kohl’s de Pleasant Hill y huyen con la mercancía

Tres sospechosos se adelantaron a las ofertas del Viernes Negro el jueves de Accion de Gracias al estrellar una camioneta contra la entrada principal de la tienda Kohl's y robar mercancía.

Según las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 7:45 p.m. en la 2302 Monument Boulevard justo al lado de la Interestatal 680.

Varias personas se llevaron la sorpresa de que la puerta principal de la tienda estaba cerrada el viernes en la mañana, pero esa no fue una excusa para que compradores disfrutaran de los descuentos.

"El precio original es de $40 y ahorita está en $20, es decir el 50 por ciento, vamos a ver si me la llevo”, dijo Marisela Ochoa Ruiz.

Descuentos desde el 40,50 y hasta el 60 por ciento fueron los que encontró Ochoa Ruiz durante el famoso Black Friday o día negro.

"Mi esposa me levanto y me dijo que quería comprar un vacuum a Kohl’s, y yo le dije para que necesitamos una vacuum, pero me dijo que esta es la mejor qué hay ahorita se llama Shark y vale 200 o 250 dólares y la podemos agarrar por 100 dólares", dijo Bobby Guzmán, residente de Walnut Creek.

Y al parecer su esposa tenía la razón.

"Ahorramos $150, buen deal", dijo Guzmán.

Pese a los descuentos, compradores aseguran que incidentes como el que ocurrió la noche del jueves, crean temor a la hora de ir de compras.

"Pues cuando pasan cosas así, se quedó uno como, sin querer venir", dijo Ochoa Ruiz.

La policía le pide a la comunidad llamar al 925-288-4630 en caso de tener alguna información sobre los tres sospechosos que entraron a robar y luego huyeron en un sedán blanco con mercancía.