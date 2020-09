SJPD continuará utilizando balas de goma para controlar multitudes

A pesar de la reacción del alcalde de San José, Sam Liccardo, y de los activistas comunitarios, el Concejo Municipal votó 10 a 1 el martes para permitir que los oficiales de policía continúen usando balas de goma y otras armas de impacto de proyectiles en algunas situaciones de hacinamiento si son atacados directamente.

El jefe de policía de San José, Eddie García, prohibió el uso de balas de goma como método de control de multitudes el 16 de junio, por lo que los oficiales ya no podían usarlas para controlar multitudes, solo para defenderse.

Sin embargo, Liccardo dijo que eso no era suficiente.

"No me siento cómodo, sabiendo lo que sabemos por la experiencia internacional y la experiencia nacional, que esto es algo que vamos a autorizar para usar en situaciones de hacinamiento", dijo Liccardo.

Un estudio de 2017 publicado por la revista médica en línea BMJ Open encontró que el 3 por ciento de las personas golpeadas por balas de goma murieron a causa de sus heridas y el 15 por ciento resultaron heridas permanentemente.

Durante las protestas que estallaron a finales de mayo y principios de junio en San José tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis, un músico local alcanzado por una bala de goma resultó con un ojo morado y visión borrosa.

Muchos otros sufrieron contusiones por las balas cuando la policía disparó cientos de rondas de armas de impacto de proyectiles contra las multitudes de manifestantes.

JT Stukes, un residente de San José de 37 años, fue golpeado en la espalda, la cadera, la pierna y el casco cuando intentaba apartarse del camino de la policía durante una protesta frente al Ayuntamiento el 31 de mayo. Según una demanda presentada en su nombre, estaba charlando con agentes de policía antes de que comenzaran a disparar contra los manifestantes más allá del toque de queda.

"No creo que, como concejo, debamos permitir situaciones que sabemos que son muy propensas a causar lesiones graves o incluso la muerte a nuestros residentes cuando vemos cuál es la evidencia en todo el país", dijo Liccardo.

Liccardo fue el único voto disidente sobre el tema. Otros concejales y policías reconocieron los peligros de las armas de impacto de proyectiles, pero mencionaron preocupaciones sobre cómo la policía se defendería si fuera atacada.

"A medida que eliminamos algunas de las herramientas, especialmente aquellas menos que letales, limitamos a los oficiales en las opciones que tienen, y luego pone a los oficiales en situaciones en las que les pide que simplemente golpeen a alguien con una porra. o en última instancia, en determinadas circunstancias, utilizar su arma de fuego ", dijo el concejal Raúl Peralez. "No creo que ese sea el tipo de límite que debamos poner a nuestros oficiales".

Con la nueva votación, se actualizó el manual de servicio policial para que los proyectiles "solo se utilicen en situaciones en las que una persona está atacando activamente a un oficial u otra persona o cuando un agitador armado representa una amenaza para los oficiales u otros manifestantes pacíficos".

El manual de funciones enmendado indicaba que los oficiales que violen las reglas enfrentarán una investigación interna y un posible castigo.

"[Estos cambios] hacen que las armas de proyectiles sean mejores herramientas, permiten que nuestros oficiales las usen mejor y protegen a nuestra ciudadanía a medida que las utilizamos", dijo Peralez, un ex oficial de policía de San José.

El subjefe de policía Dave Knopf se hizo eco de ese sentimiento y cree que la policía respondió de manera efectiva a las preocupaciones de los manifestantes y residentes con la nueva prohibición de las balas de goma como medio de control de multitudes.

"No estoy seguro de qué más quieren que hagamos", dijo Knopf al consejo. "No voy a comprometer a la oficina de este departamento a hacer fila y no defenderse en una situación desenfrenada".

Sin embargo, a lo largo de la reunión, las tensiones aumentaron a medida que los concejales dirigían acaloradas líneas de preguntas al subjefe.

El debate se produjo después de la publicación a principios de esta semana de imágenes de la cámara corporal y un informe de cómo respondió la policía de San José a las protestas de George Floyd.

La concejal Pam Foley dijo que aunque no estaba allí, después de ver la recopilación de videos, no estaba satisfecha con la respuesta de la policía.

"A mis ojos eran protestas y no disturbios", dijo Foley. "Ver los videos (en San José) y ... en otras ciudades y cómo los departamentos de policía lo estaban manejando. Me entristeció mucho. Me enojó y me puso ansioso por la seguridad de todos los involucrados".

Sin embargo, el Departamento de Policía insistió en que la prohibición total de las balas de goma dejaría a los agentes de policía vulnerables. También refutaron las nociones de que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, argumentando que el uso de balas de goma era necesario porque estaban respondiendo a "continuos enfrentamientos violentos con oficiales, destrucción desenfrenada de propiedad, incendios y saqueos", dijo Knopf.

El capitán Jason Dwyer dijo que las únicas otras opciones realistas para el control de multitudes serían el uso de agentes químicos como gas lacrimógeno y porras.

"En última instancia, si otras herramientas son ineficaces, no debemos quitarle la oportunidad a esta herramienta que sabemos que es mucho menos impactante y menos letal que una pistola", dijo Peralez.

Liccardo discrepó fervientemente, pero él y el ayuntamiento llegaron a un consenso con otros cambios en el manual de funciones policiales, incluida una edad mínima en la que los menores pueden ser esposados, aumentando la diversidad en el proceso de contratación policial y prohibiendo la contratación de personas con tatuajes racistas. o alinearse con grupos de odio.

Los cambios prohibieron "entradas sin golpe" cuando se requiera una orden judicial a menos que exista el riesgo de que se destruyan las pruebas o se pierdan vidas si los agentes golpean.

El consejo también agregó texto al manual de servicio que prohíbe a los oficiales cubrir sus credenciales y requiere que los oficiales proporcionen números de credencial cuando lo soliciten; ambas prácticas que ya eran política para la policía de San José.