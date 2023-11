Millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en el Silicon Valley

Pese a que Silicon Valley es uno de los territorios más prósperos y tecnológicamente avanzados del mundo, existe una brecha socioeconómica significativa e inseguridad alimentaria.

Hace nueve meses, Consuelo Rodríguez Castiblanco llegó a Estados Unidos desde Colombia, después de la trágica muerte de su esposo. Junto a su hijo, de 14 años, emprendieron un nuevo comienzo en busca de una vida mejor.

La madre de familia dijo que trabaja los siete días de la semana, de 7:00 a.m., a 7:00 p.m., entregando comida a domicilio para poder pagar el cuarto que renta, su carro y continuar con su proceso migratorio.

“Un poquitico complicado porque uno a veces no piensa ni en uno, porque uno dice bueno, yo miro a ver qué como por ahí y bueno, en fin, pero y el niño”, aseguró Consuelo.

Ella dice que inmediatamente encontró apoyo en organizaciones locales para poner comida en la mesa.

“Mi sobrina me dijo tía, en tal lugar están dando mercados, vamos, yo le dije están dando mercado, me dijo si vamos, vamos, nos dieron leche, huevos, pollo, vegetales”, afirmó Consuelo.

Organizaciones como Second Harvest of Silicon Valley están desempeñando un papel crucial en la comunidad, brindando apoyo alimentario a quienes lo necesitan.

"No le vamos a preguntar si tiene o no trabajo, si tiene o no ingresos, si tiene o no un estatus migratorio, jamás", explicó Blanca Garza, vocera de Second Harvest of Silicon Valley.

Según Garza, esta organización proporciona alimentos a medio millón de personas cada mes. Además, añadió que, en medio de la pandemia y la inflación, la inseguridad alimentaria se ha exacerbado.

“Estamos ahorita atendiendo alrededor de 900 centros de distribución para poder llegar a todas las familias. Nos unimos a iglesias, a organizaciones no lucrativas, a escuelas, a todos los lugares donde ellos nos permitan poder llevar los alimentos para ser distribuido a nuestra gente”, explicó Garza.

Encuestas recientes llevadas a cabo entre los beneficiarios de Second Harvest revelaron que Uno de cada 4 individuos en la comunidad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Uno de cada 6 personas en los condados Santa Clara y San Mateo depende de la asistencia alimentaria proporcionada por Second Harvest, entre estas personas, la mitad son niños y adultos mayores, y uno de cada 3 niños en nuestra comunidad se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria.

Esto significa que enfrentan la falta de acceso constante a alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable, lo que podría desencadenar graves consecuencias para la salud de niños, adultos y personas mayores.

Robert Wood, profesor de San Jose State University, destaca la necesidad de abordar esta situación en varios niveles.

" Los beneficios gubernamentales deben ajustarse según lo que la gente tenga que pagar por la vivienda. Beneficios del gobierno. Los programas privados tienen que abordar las necesidades de las personas que trabajan, pero no pueden permitirse pagar todas sus necesidades vitales”, indicó Wood.

Mientras que el límite de pobreza federal establece que una familia de cuatro debe tener un ingreso anual de menos de $39,000 para calificar para asistencia en comidas escolares, en el condado Santa Clara se requieren aproximadamente $139,000 al año para poder llegar a fin de mes.