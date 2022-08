Madre hispana pierde $7,000 al pagar supuesto secuestro de su hija en San José

Una madre hispana vivió una pesadilla tras enterarse de que su hija supuestamente había sido secuestrada en San José.

“Fue el día más feo de mi vida porque tuve una llamada que me decían que habían secuestrado a mi hija y que me la iban a matar, y que me pedían un rescate de $10,000”, relató la víctima.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin saber si la llamada era real o no esta madre tomó cartas en el asunto para salvar a su hija accediendo a todas las órdenes que le daba el hombre que la llamó por teléfono.

“Que si yo no hacía todo lo que él me decía, le iba a meter a ella 3 balazos y la iba a tirar al freeway. Así que yo tomé mi cartera, me subí al carro y salí”, indicó.

Desde ese preciso momento, comenzó su calvario porque el sujeto la obligó a enviar $2,000 por compañías de transferencia de dinero a México, la hizo sacar dinero del banco y además le pidió que dejara efectivo en una bolsa en el estacionamiento de un supermercado.

“Me lo envuelves y lo tiras allí, sales y no más lo tiras allí, y me dijo vaya, aquí se terminó todo y cuando le dije páseme a mi hija, ahí se cortó la llamada”, explicó la madre afectada.

Su hija la llamó y se dio cuenta de que nunca fue secuestrada, pero para entonces ya les había entregado $7,000 a los estafadores.

“Llegué y estaba llorando no podía ni explicarme lo que había pasado”, indicó.

Telemundo 48 habló con la Oficina del FBI en San Francisco y nos dijeron que esta técnica es muy común y es conocida como “secuestro virtual”.

“Uno de los indicadores de que se trata de una estafa es que usan la grabación de un grito pidiendo ayuda para alimentar el miedo, tal como en este caso”, dijo Katherine Zackel, vocera del FBI.

En este caso los maleantes le colocaron una grabación a la madre de una mujer llorando “me dijo ayúdame y yo le dije espérate hija, ya voy, le dije páseme a mi hija y no me la pasó”, afirmó la madre víctima de estafa.

“Otro indicador de que es una estafa es que los obligan a no colgar la llamada en ningún momento, para evitar que la víctima se contacte con su familiar”, aseguró Zackel.

CONSEJOS PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE ESTAFAS

El FBI ofrece tres recomendaciones: cuelga la llamada, llama a la policía y llama a tu ser querido.

“Es un proceso difícil porque usan el miedo, pero es necesario detenerse y llamar a la policía antes de enviar dinero, no comparta su información personal”, aseveró Zackel.

Además de reportar estos delitos con la policía de tu ciudad, también debes reportarlo al sitio web del FBI visitando www.tips.fbi.gov, ya que en muchos casos se trata del crimen organizado.