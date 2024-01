Secuestro de mujer en Vallejo calificado como falso será contado en un documental de Netflix

La terrible experiencia de Denise Huskins, cuyo secuestro en la casa de su novio en Vallejo fue calificado inicialmente como un engaño por las autoridades, está recibiendo renovada atención como tema de una nueva serie documental de Netflix, “American Nightmare”.

Abajo los detalles del caso, que cautivó al país:

EL SECUESTRO

El 23 de marzo de 2015, Huskins fue secuestrada por un intruso enmascarado que irrumpió en la casa de Vallejo. Su novio, Aaron Quinn, dijo a los detectives que se despertó con una luz brillante en su rostro y que los intrusos los habían drogado, vendado y atado a ambos antes de tomar a Huskins a la fuerza en medio de la noche. Quinn también dijo que los secuestradores exigían un rescate de $8,500.

Un detective de la policía de Vallejo interrogó a Quinn durante horas, sugiriendo en ocasiones que podría haber estado involucrado en la desaparición de Huskins. Quinn se sometió a una prueba de polígrafo y un agente del FBI le dijo que había fallado, dijo la pareja más tarde en un libro sobre su terrible experiencia.

Huskins, que tenía 29 años en ese momento, apareció ilesa dos días después afuera del departamento de su padre en Huntington Beach, una ciudad en el sur de California, donde, según dijo, la dejaron. Ella reapareció apenas unas horas antes de que se pagara el rescate.

LA POLICÍA LO LLAMA UN ENGAÑO

Ese mismo día, la policía de Vallejo anunció en una conferencia de prensa que no habían encontrado evidencia de un secuestro y acusó a Huskins y Quinn de fingir el secuestro, lo que provocó una búsqueda masiva.

La policía dijo que comenzaron a sospechar porque Quinn esperó horas para denunciar el secuestro. En la rueda de prensa, el portavoz Kenny Park expresó su disgusto por los recursos supuestamente despilfarrados, con 40 detectives asignados al caso, y el miedo que causó entre la comunidad.

"Era una historia tan increíble que al principio nos costó creerla y, tras una investigación más profunda, no pudimos corroborar ninguna de las cosas que decía", dijo Park.

Pero Quinn y Huskins insistieron en que no se trataba de un engaño e insistieron en que ellos eran las víctimas. El abogado de Quinn explicó la demora en informar a la policía señalando que su cliente había sido atado y drogado.

UN SOSPECHOSO ES CAPTURADO Y CONDENADO

Se demostró que la pareja tenía razón cuando Matthew Muller, un abogado inhabilitado y egresado de Harvard, fue capturado y acusado del secuestro de Huskins.

Muller fue arrestado el 8 de junio de 2015 en South Lake Tahoe por un robo con invasión a una vivienda ocurrido en Dublín y que tenía similitudes con el caso Vallejo. Los investigadores encontraron una computadora portátil que se parecía a una que perteneció a Quinn y que había sido robada.

Una búsqueda de un automóvil robado relacionado con Muller reveló muchos otros artículos, incluida una pistola de agua con una linterna y un puntero láser, y un par de gafas similares a las que Huskins y Quinn dijeron que se vieron obligados a usar durante el secuestro. En las gafas había un mechón de pelo largo y rubio, del mismo color que el de la víctima. Los detectives también determinaron que el historial del sistema de navegación del vehículo arrojó una dirección de Huntington Beach.

Muller se declaró culpable del secuestro y cumple una pena de prisión de 40 años.

LAS SECUELAS

Huskins y Quinn demandaron a la ciudad de Vallejo y a su departamento de policía por encarcelamiento falso, difamación, arresto falso e imposición intencional de angustia emocional, y llegaron a un acuerdo de $2.5 millones en 2018.

Durante el juicio de Muller, los fiscales dijeron que usó un dron para espiar a la pareja antes de irrumpir en la casa con el arma falsa, los ató y les hizo beber un líquido para inducir el sueño. Mientras tenían los ojos vendados, Muller, que vestía un traje de neopreno de cuerpo entero, reprodujo una grabación que hacía parecer como si hubiera más de un secuestrador, dijeron.

Muller metió a Huskins en su baúl, la llevó a su casa en South Lake Tahoe y la retuvo allí durante dos días. Los investigadores dijeron que encontraron videos de Muller colocando cámaras en un dormitorio y luego grabándose dos veces agrediendo sexualmente a su víctima con los ojos vendados. The Associated Press normalmente no nombra a las víctimas de agresión sexual a menos que presenten públicamente sus historias, como lo ha hecho frecuentemente Huskins.

Durante y después del secuestro, Muller utilizó una cuenta de correo electrónico anónima para enviar mensajes a un periodista de San Francisco afirmando que Huskins fue secuestrada por un equipo de criminales de élite que practicaban sus tácticas.

¿DONDE ESTÁN AHORA?

Huskins y Quinn se casaron en septiembre de 2018 y tienen dos hijos pequeños. En 2021 publicaron su libro, “Víctima F: de víctimas del crimen a sospechosos y supervivientes”.

Ese mismo año, la ciudad de Vallejo y su departamento de policía se disculparon con la pareja.

El jefe de policía Shawny Williams, que no estaba en ese puesto en el momento del secuestro, calificó la terrible experiencia de la pareja como "horrible y malvada", se disculpó por cómo habían sido tratados y prometió garantizar que "los sobrevivientes reciban un servicio compasivo con dignidad y respeto.