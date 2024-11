Inocencia robada: creció entre pandillas, pero decidió convertirse en policía de Santa Rosa

Un joven que creció en un barrio de pandillas de Santa Rosa, optó por un camino alejado a las pandillas al convertirse en policía, un camino que aseguró no es fácil.

“Empezamos a las 3:00 p.m., y terminamos a la 1:00 a.m.”, dijo Cristian Zaratoga, oficial de policía de Santa Rosa.

A sus 26 años el oficial Cristian ya tiene cuatro años de experiencia como policía. Hace dos años regresó a Santa Rosa, el lugar donde se crio.

Cristian aseguró que desde que era niño, fue testigo de muchos actos violentos.

“Allí donde vivíamos había muchas balaceras, muchas cosas y me daba miedo ver eso, y ser un niño salir porque no sabías lo que iba a pasar”, recordó Cristian.

El oficial afirmó que a través de los años notó cómo sus amigos comenzaron a cambiar.

“Cuando yo estaba creciendo tenía un mejor amigo y hacíamos todo juntos, y cuando tenía como 12 o 13 años él comenzó a estar con pandillas y se empezó a meter en problemas”, dijo Cristian.

Fue cuando aseguró que su madre tomó una decisión que posiblemente cambió el futuro de su vida.

“Lo que hizo fue meterme en una escuela donde tuviera yo familia presente”, dijo Cristian.

Jorge Flores es uno de los coordinadores del Programa de Prevención de Pandillas de la ciudad de Santa Rosa.

Cuando era niño formó parte del programa y aseguró que lo ayudó a no meterse en pandillas.

“Yo pude recibir programas como estos en el pasado y me ayudaron mucho a mí, yo le quería dar más a mi comunidad”, aseveró Jorge.

El programa brinda muchas oportunidades a los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos mientras trabajan.

“Para mí era muy importante darles oportunidades a los niños de tener otra guía, de tener a alguien que vino de su vecindad y darles oportunidades de deporte, después escolares, música, de arte”, expresó Jorge.

Y fue así como Rogelio conoció a Jesús

“Él estaba en la high school y pues fuimos a trabajar con él por seis semanas con el programa puente de Sonoma county y yo iba a hacer presentaciones en español para padres sobre pandillas”, relató Rogelio Román, coordinador del programa de prevención.

“Me dejaron la esperanza, me dejaron una vela y con poquito de fuego me dijeron no dejes que se te apague, le plantamos la semilla”, afirmó Jesús Díaz, voluntario del programa.

Ahora Jesús es el pupilo de Rogelio, es voluntario de la ciudad.

“Es completamente diferente persona, Jesús tenía paredes arriba. Era muy reservado no tenía confianza”, indicó Rogelio.

“Mi mamá me mira y me dice wow te veo tan involucrado con la juventud, con la ciudad y con todos estos programas. Me siento bien hacerla orgullosa por primera vez. No hacerla llorar de dolor más bien hacerla llorar de felicidad”, dijo Jesús.

El jefe de la policía dijo que, aunque estos programas son importantes, para ver un cambio positivo le pide a los padres también estar pendientes de lo que los jóvenes hacen, con quién están, a dónde van.

“Revísenles los teléfonos, los mensajes, las redes sociales. Yo lo hago con mis dos hijas adolescentes”, aseveró el jefe de policía.

El oficial agregó que también es importante pasar tiempo con sus hijos ya que nunca es demasiado tarde.

Jesús y Rogelio esperan que sus historias sirvan de ejemplo y que puedan ayudar a por lo menos un joven a cambiar su vida.

“Me gustaría decirles a los jóvenes que valoren su vida, que valoren su libertad la verdad es que muchas veces los amigos que tenemos de jóvenes no son nuestros amigos verdaderos. No pierdan quienes son adentro porque esta vida es destructiva, y cada vez que enterré a uno de mis amigos, enterré parte de mí”, enfatizó Jesús.

Si sospechosas que tu hijo o hija podría estar involucrado en pandillas llama al Programa de Prevención de Violencia al (707) 543-4681 o al (707) 543-4886.