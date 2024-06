Madre hispana busca crear conciencia luego de que su hijo sufriera accidente en Santa Cruz

Un joven hispano, de 19 años y residente del Área de la Bahía, salió expulsado de un vehículo en el que iba junto a cuatro personas más, dejándolo en coma por un día y con graves heridas.

Telemundo 48 habló con la madre del joven quien busca crear conciencia tras lo ocurrido a su hijo.

"Estoy agradecida porque uno nunca se va a imaginar que va a pasar esto y en el menos momento indicado llegan, y no sabes, lo único que yo quiero ahora es su recuperación para él", aseguró

Gloria Vásquez, madre del joven.

Gloria dijo estar agradecida de tener a su hijo con vida.

"Él salió de mi casa el lunes por la noche que iba con sus amigos a una fogata, y yo perdí el contacto con él a las 11:45 p.m., y yo ya no se supe nada", recordó Gloria.

La próxima vez que tuvo noticias de su hijo fue desde el hospital Santa Clara Valley al que fue trasladado en un helicóptero, con heridas graves, especialmente en su cabeza.

Gloria expresó que de las cinco personas que viajaban en el auto, su hijo fue el que recibió el impacto más fuerte.

"Sí, el que sufrió fue el cerebro por dentro, ese es el daño más grande que tiene, tiene heridas en el cuerpo", indicó Gloria.

De acuerdo con el reporte de la Patrulla de Caminos de California en Santa Cruz, la persona que iba conduciendo el vehículo no tenía licencia, y agregaron que había botellas de alcohol dentro del vehículo, sin embargo, no estaba ebria.

"No solo los jóvenes, todos de que es muy importante no manejar tomados, a los amigos y a todos que día a día han estado visitándonos, les digo que espero que esto sirva como una lección, tomen conciencia antes de tomar una decisión sabiendo que no están bien, que están tomados", expresó Gloria.

Por su parte, la unidad de CALFIRE de San Mateo y Santa Cruz dijeron que ellos habían respondido a un accidente de un solo vehículo en Davenport, ese martes en la mañana.

El mismo accidente en el que iba Kevin Ramírez Vásquez, de 19 años, quien hoy día después de estar en coma se encuentra estable, pero médicos aseguran que podría tener complicaciones de salud en el futuro.

Según el reporte la conductora no conducía a gran velocidad, al parecer se quedó dormida y perdió el control del vehículo.

"Todavía no sé cómo voy a solucionar porque los billes no me esperan", aseveró Gloria.

Gloria es madre soltera, y por la situación de su hijo tuvo que dejar de trabajar.

"Con la voluntad de Dios vamos a salir adelante", añadió Gloria.