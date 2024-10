Condado Santa Clara: honran a donadores de órganos en el marco del Día de los Muertos

Tres hospitales en el condado Santa Clara se unieron el miércoles para celebrar el Día de Los Muertos instalando altares, pero, además, aprovecharon la ocasión para crear conciencia sobre la donación de órganos, sobre todo en la comunidad latina.

El hijo de Sharon Castellano, doctor en práctica de enfermería en Santa Clara Valley Healthcare es su héroe y el de otras 60 personas, luego de donar sus órganos tras un mortal accidente.

Trabajando en el campo médico, Sharon decidió conversar sobre la donación de órganos con sus hijos, quienes también le compartieron sus deseos en caso de que alguna tragedia ocurriera.

“Yo avisé a mi hijo y mi hija, que si algo me iba a pasar, que yo quiero dar donación, entonces mi hijo me dijo ´mamá, si alguien, si algo pasa conmigo, ellos pueden agarrar lo que ellos necesitan, porque donde voy a ir con Dios no lo voy a necesitar´”, relató Sharon.

Pero ocurrió lo inimaginable, en el 2006, Brandon con tan solo 18 años, perdió la vida, y Sharon, honró su anhelo.

Por eso, en el marco del Día de los Muertos, se unió al llamado de crear conciencia sobre la donación de órganos.

Santa Clara Valley Healthcare instaló altares en tres hospitales, precisamente para honrar a donantes como Brandon que brindaron el regalo de vida.

“En el estado de California 21,000 personas están esperando para un órgano y los latinos hacen más de la mitad de lo que están esperando”, explicó Eileen Delgado Spallino, directora de Donner Network West.

Spallino afirmó que a diario mueren 17 personas esperando un órgano.

“Mucha de la gente que reciben un órgano están contenta porque reciben el órgano, sienten con mucha gratitud para tener eso y muchos de ellos hacen más para darles esa apreciación, para tener esa segunda oportunidad para dar su vida”, aseveró Spadillo.

Por ello instan a tener dichas conversaciones con su familia, y si lo desea registrarse con tiempo, para así ayudar a darle a alguien más una segunda oportunidad, y seguir honrando las vidas de los donantes.