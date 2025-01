“Me siento destrozado”: padre hispano de San Pablo llora la muerte de si hijo de 14 años

La noche de Año Nuevo se convirtió en una tragedia para una familia salvadoreña de San Pablo al enterarse de que habían encontrado muerto a su hijo Eyner Alexander Morales Hernández, un joven de tan solo 14 años de edad.

"Que vio cuando le dispararon a mi hijo y cayó, y fue salió corriendo avisarle a su mamá, que él estaba muerto", relató el padre del joven quien prefirió no ser identificado.

El padre de familia aseguró que su hijo vivía con su madre en el estado de Washington y que la noche del 31 de diciembre, Eyner fue a una fiesta en la casa de unos amigos y al salir recibió por lo menos un impacto de bala.

"Nosotros nos enteramos gracias a una prima de ella, que fue que le habló a mi hermana y le dijo que el niño estaba muerto", dijo el hombre.

Él explicó que quizás su hijo estaba en el lugar equivocado.

"Creemos que la muerte de mi hijo se trató de violencia de pandillas", dijo el padre de Eyner.

Telemundo 48 contactó a la policía de Lynnwood en Washington y nos explicaron que al llegar al lugar encontraron a un menor de edad muerto en un estacionamiento, y a otro menor herido.

Ahora las autoridades están tras la pista de dos sospechosos a los que se les vio corriendo de la escena minutos después del tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Ahora a este padre de familia solo le queda recordar los sueños que su hijo tenía.

"Pues lo que él quería era estudiar, aprender inglés y sacar una carrera. Quería ser policía para el día de mañana porque tenía pensado también regresar al Salvador, pero lo que más deseaba era aprender inglés", indicó.

Ser policía para cuidar a los jóvenes y trabajar para ayudar a su mamá, era otra de sus metas como lo mencionó fuera de cámara una persona allegada a la familia.

"Me siento destrozado, me siento mal porque nunca pensé que algo así fuera a pasar, si la mamá lo sacó huyendo de El Salvador para que no fuera a pasar nada malo", dijo el hombre.

Su familia ahora exige justicia para que el caso de su hijo no quede en el olvido.