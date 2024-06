Trabajadoras denuncian haber trabajado sin acceso al baño en bodega de Amazon en San Leandro

Trabajadores de una bodega de la compañía Amazon contactaron a Telemundo 48 para denunciar que tuvieron que trabajar a pesar de no tener acceso a los baños.

Todo ocurrió el martes cuando algunas trabajadoras, quienes prefirieron mantener el anonimato, llegaron a la bodega ubicada en Fairway Drive en San Leandro

“Pasó que no habían baños, inmediatamente me dijeron que los baños no se podían usar, pero yo pensé que era algo momentáneo tal vez media hora, una hora, y salió que toda la noche no hubo baño por eso estuvimos ahí desesperadas que no sabíamos a dónde ir al baño”, relató una de las afectadas.

Las trabajadoras compartieron con Telemundo fotografías que aseguran muestran parte del agua contaminada que observaron, y que dicen se filtró a un cuarto más allá del banco, agregaron que al llegar fue obvio que había un problema.

“Primero que entras es el olor, es el olor desagradable”, dijo la trabajadora.

Más sorpresa aseguró fue cuando les dijeron las opciones que tenía, como ir a un restaurante cerca. También les dieron la opción de irse a la casa, pero sin pago.

“A una les dieron autorización para que se fueran pero a otras les dijeran que usaran sus horas, que no es justo porque si yo tengo horas personales mías no veo por qué las voy a gastar por un problema de ellos”, indicó la trabajadora.

Telemundo 48 habló con una abogada especializada en ley laboral y nos dijo que en casos como estos una cosa es lo que exige la ley y otra lo que se recomienda.

“Lo que se recomendaría es cerrar el negocio, mandar los trabajadores a la casa, y pagarles las horas que trabajaron más una hora extra”, explicó Virginia Villegas, abogada laboral.

Sin embargo, lo que exige la ley, es que no les pueden descontar el tiempo que necesitaron para usar un baño externamente, por ejemplo, y si decidieron irse a la casa.

“Estaba programado para digamos 8 horas, se reportó y tuvo que irse porque no hay baño tienen que pagarle la mitad de sus horas programadas”, dijo Villegas.

Por su parte, la vocera de Amazon confirmó que el viernes a las 8:30 a.m., los baños ya estaban reparados, y que entre tanto se trajeron baños portátiles. Agregó que los trabajadores que escogieron irse a casa la noche del martes recibirán su pago completo, y también recibirán de regreso cualquier tiempo libre descontado que usaron.

Adicionalmente, puntualizaron que están trabajando en cualquier falta de comunicación que haya ocurrido.

La abogada Villegas recomendó a estos trabajadores hacer una denuncia a la agencia estatal que regula la seguridad en el sitio empleo, Cal Osha.

“No tiene ninguna consecuencia negativa para ellos y puede asegurarse de que la situación y lugar de empleo este seguro y saludable”, aseveró Villegas.