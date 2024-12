“Era chistoso”: recuerdan a pequeño de 6 años arrollado mortalmente en San José

Familiares y amigos realizaron una vigilia el lunes en la noche para recordar al pequeño, de 6 años, que fue arrollado mortalmente en la autopista 280 en San José.

El niño fue identificado como King Holguin.

El padre del menor se encontraba en la vigilia, sin embargo, le dijo a Telemundo 48 que no quiso ofrecer declaraciones porque el dolor de la tragedia no lo dejaba.

King fue atropellado la autopista 280 antes de las 11:00 p.m., autoridades aún desconocen qué hacía el pequeño a esa hora en el lugar.

Según amistades el niño vivía en un complejo de apartamentos al lado de la autopista y de Leland Avenue.

La familia no quiso entrar en detalles de qué fue lo que ocurrió.

La madre del menor no fue a la vigilia, una de sus amigas cercanas nos dijo que no tenía fuerzas de ir al lugar donde murió su hijo.

“Está muy mal, súper mal, no quiere hablar apenas come, está muy triste, perder a un hijo es una tragedia yo no le deseo eso a nadie”, aseguró Rosy Rodríguez, amiga de la madre de King.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Rosy dijo que King era como un sobrino para ella.

“El niño era chistoso, simpático, le gustaba correr mucho, nunca lo podías parar como ya había dicho él no hablaba mucho era non verbal pero cada quien tenía su manera con él se entendían me entendía muy bien con él”, afirmó Rodríguez.

El viernes, sábado y domingo familiares estarán vendiendo comida para recaudar fondos para los servicios fúnebres del menor.