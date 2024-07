Servicio de Patelco continúa suspendido causando caos entre clientes en San José

Casi medio millón de clientes de la Cooperativa de Crédito Patelco comenzaron este mes de julio sin poder retirar dinero de sus cuentas bancarias.

La institución financiera explicó que está lidiando con “un incidente serio de seguridad” por lo que debido a esta situación, las transacciones están limitadas y hay residentes en San José que no han podido obtener dinero para, por ejemplo, el pago de la renta.

Telemundo 48 acudió a una sucursal de Patelco del este de San José, donde evidenciamos cómo una empleada les avisaba a los clientes que sólo podían retirar una cantidad limitada de dinero.

Un máximo de $1,000 les dijo, al preguntarle ¿por qué?, contestó que sufrieron un problema se seguridad serio y que Patelco voluntariamente había decidido cerrar sus operaciones. No especificó sobre cuál era el problema exactamente, pero varios de los clientes en fila se quedaron sin realizar transacciones.

Una de las afectadas fue Patricia Velásquez, quien tenía que cambiar un cheque para poder pagar su renta el lunes.

“Necesito hallar un banco donde puedo canjear mi cheque, comprar un money order para pagar mi renta”, dijo Patricia.

Ella explicó que, desde la noche del domingo, su hijo, quien también es usuario, no ha podido acceder a su cuenta en línea

“No pudo, le dijeron que tenían problemas con el internet. Vino aquí a la máquina y no pudo agarrar y fue a otro ATM y tampoco”, aseguró Patricia.

Una vocera de Patelco informó en un comunicado que el 29 de junio experimentaron un ataque de ransonware, por lo que decidieron cerrar algunos sistemas bancarios diarios. También que han contratado una firma de ciberseguridad para investigar y recuperarse lo antes posible.

Agregaron que actualmente, las transacciones con trajetas de débito y crédito están limitadas, y las transferencias de dinero (incluido Zelle), así como los depósitos directos, balances de saldos y pagos no están funcionando.

“Pude hacer una transacción en Walmart, pero no me aparece cuánto me queda, y también me hicieron 2 transacciones en Zelle y no pasaron”, aseveró Valerie Luna, cliente de Patelco afectada.

Otros residentes como Socorro del Real sí pudieron realizar ciertos trámites, aunque con algunas limitantes.

“sí, no más que no me dieron el recibo de la computadora porque dicen que el sistema no sirve. (le dieron) no más un recibo de papel”, dijo Socorro.

Un cajero automático cerca del supermercado Cárdenas ubicado sobre la Story Street sí estaba funcionando. La sucursal también estaba abierta y los empleados estuvieron explicándole la situación a los clientes que llegaban preocupados.

Patelco, cuya sede se ubica en Dublín, mencionó que a partir de este lunes su centro de llamadas estaría brindando asistencia, pero anticiparon largos tiempos de espera.