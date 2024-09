San José busca ofrecer ayuda financiera para reemplazar sopladoras de hojas a gas por sopladoras eléctricas

La ciudad de San José quiere descubrir el impacto al medio ambiente que tienen las sopladoras de hojas de gasolina con el fin de ofrecer cientos o miles de dólares para reemplazarlas por sopladoras eléctricas

“El problema es que hacen mucho ruido y te lastima el oído”, dijo Pedro Hernández, trabajador.

Pero además del ruido, estas máquinas emanan humo contaminante que perjudica la salud de los trabajadores y al medio ambiente.

“Le interesa a la ciudad de San José que la gente reemplace sus sopladoras que utilizan gasolina a sopladoras eléctricas por muchas razones ¿no? las sopladoras que utilizan gas producen mucho ruido, son malas para el medio ambiente por la contaminación que causa, la gasolina que usan y porque usan aceite y es como utilizar un carro pequeño”, indicó Hugo Jiménez, vocero de la oficina del concejal David Cohen.

Pedro afirmó que él estaría de acuerdo con obtener esos fondos de la ciudad para comprarse una sopladora eléctrica.

“A mi si me gustaría probar la sopladora de batería a ver cómo funciona porque hay una moto sierra que es de batería y no hace mucho ruido y me gusta”, expresó Pedro.

El concejo Cohen pidió un estudio sobre el impacto de las sopladoras de hojas de gasolina, cuántas personas pudieran verse afectadas por el cambio y cuánto dinero necesitarían.

“Ahorita la cantidad no se sabe y va a ser de por lo menos $500 hasta $1,300”, dijo Jiménez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Y es que la cifra dependerá de los datos que se publiquen en el estudio.

En California, una ley ya prohíbe la venta de sopladoras de gasolina y en San José se espera que después de noviembre el concejo tenga los resultados del estudio en curso para poder tomar una decisión final y para esto piden la colaboración de la comunidad y se pueden contactar con el alcalde o con los concejales.