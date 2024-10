Paul Joseph inicia oficialmente su trabajo como jefe de policía de San José

Es oficialmente el primer día del nuevo jefe de policía de San José, y es seguro decir que el Paul Joseph comenzará a trabajar de inmediato.

Joseph ha estado haciendo el trabajo como jefe interino del departamento durante aproximadamente siete meses, y ha estado con el Departamento de Policía de San José durante 30 años.

Joseph pasó de jefe asistente a jefe interino cuando se jubiló el exjefe Anthony Mata.

En sus 30 años con el SJPD, Joseph ha sido capitán de la división de patrulla y teniente de las divisiones de homicidios, robos y patrulla. Ahora, lidera un departamento de casi 1,200 oficiales juramentados y casi 600 empleados más.

Durante su mandato como jefe interino, ha asumido la causa de la transparencia después de que varios oficiales fueran acusados ​​de mala conducta.

"Cuando cometemos errores, cuando no cumplimos con las expectativas de la comunidad, seré abierto y honesto al respecto también", dijo Joseph. "Si alguien no hace el trabajo que se supone que debe hacer, si no cumple con los estándares, no estará aquí".

El jefe dijo que impulsará tres frentes: maximizar la tecnología; liberar a los oficiales transfiriendo algunas responsabilidades a otro personal; y usar una respuesta no policial cuando sea necesario, como en los casos de personas que sufren una crisis de salud mental.

Joseph tiene un título en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco y una licenciatura en ciencias políticas de Cal State Northridge.