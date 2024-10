“Esto no puede continuar”: residentes de San José exigen destitución del concejal Omar Torres

Residentes del Distrito 3 de San José se reunieron el viernes con el objetivo de iniciar una campaña para ejercer presión para destituir Omar Torres quien los representa y enfrenta

“Esto no puede continuar, es obvio que el Concejo no puede remover al concejal Torres de su puesto”, Mattew Quevedo, jefe de personal de la oficina del alcalde Matt Mahan.

Quevedo aclaró que él participó en esta manifestación en calidad de residente del Distrito 3 junto a las muchas otras personas que se reunieron fuera de la alcaldía para enviar el siguiente mensaje:

“Estamos creando una coalición de vecinos, padres de familia y pequeños negocios para empezar con el proceso de destitución”, dijo Quevedo.

Un proceso que no será fácil de llevar a cabo, sin embargo, estas personas aseguraron estar decididas con su objetivo.

“Fuimos los votantes los que lo pusimos en su cargo y seremos los votantes los que lo removeremos de su puesto”, aseveró Quevedo.

Y es que las acusaciones en contra de Torres salieron a la luz pública después de que él reportó a la policía que estaba siendo extorsionado por un hombre con quien mantuvo una relación.

Pero ahora, las autoridades investigan a Torres por presunta conducta inapropiada con menores de edad tras revelarse los mensajes de texto del funcionario donde muestra un interés sexual por menores de edad.

El abogado defensor de Torres indicó que esto se trató únicamente de un juego de roles entre dos personas y que su defendido mantiene en todo momento su inocencia.

“Mira yo pienso que Omar debe aceptar su renuncia porque no se si has leído los mensajes que puso y es algo terrible que haga eso, y ahorita ocupamos ayuda. Yo creo que su cabeza no está en el lugar exacto para ayudarnos en el Distrito 3. Estamos ahorita completamente solos”, indicó Luis Mendoza, dueño de negocio en el Distrito 3.

Mendoza explicó que tomarán otra acción para pedir la renuncia de Torres.

“Ahorita vamos a juntar firmas y pedirle a la gente que nos apoye”, afirmó Mendoza.

Además, detallaron los pasos que tomaran después de esta manifestación.

“Trabajaremos estrechamente con la Oficina del secretario Municipal, el Secretario del Estado, vamos a recopilar 250 firmas para someter lo que se conoce como “un aviso de intención y llevársela al concejal Torres”, dijo Quevedo.

Después de eso tendrán que recolectar por lo menos las firmas del 12% de los votantes registrados en el Distrito 3 lo que equivale a unos 5,000 residentes.

“Iremos de puerta en puerta y llegaremos a los supermercados, centros comunitarios, y otros lugares para recolectar las firmas necesarias”, añadió Quevedo.

Estas firmas serán presentadas ante el secretario Municipal el cual las enviaría a la Oficina del Registro del Votante para ser verificadas y una vez terminado este proceso serían enviadas al Concejo para decidir si se agrega en la boleta electoral la petición para destituir a Omar Torres de su cargo como concejal y los votantes tendrían la última decisión.

Por otra parte, el concejal Torres aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que se informó sobre esta investigación, lo que sabemos a través de documentos que Telemundo 48 obtuvo es que mandó una petición para ausentarse los próximos 30 días debido a problemas de salud.