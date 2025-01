Red de Respuesta Rápida confirma presencia de ICE por segundo día consecutivo en San José

La Red de Respuesta Rápida del condado Santa Clara confirmó el lunes la presencia de agentes de ICE por segundo día consecutivo en San José.

Según información suministrada por el ente a Telemundo 48 los agentes habrían sido vistos en el estacionamiento del supermercado Lucky ubicado en West Capitol Expressway.

La Red de Respuesta Rápida recibió la denuncia y sus observadores, es decir, miembros de la red acudieron al lugar y corroboraron que una camioneta que se encontraba en el estacionamiento pertenecía a la agencia federal de inmigración.

“Desafortunadamente esto marca 2 días seguidos que la migra ha tenido una presencia intencional con arrestos específicos en nuestra comunidad”, indicó Socorro Montano, vocera de la Red de Respuesta Rápida del condado Santa Clara.

Telemundo 48 acudió al área en horas del mediodía, sin embargo, no vimos dicha camioneta, pero la Red de Respuesta Rápida indicó que a eso de las 8:30 a.m., se reportó otra camioneta en el área de Alum Rock y Jackson.

Miembros de la red dijeron que saben de al menos una persona fue arrestada en horas de la mañana alrededor de las 6:00 a.m., en la zona con código postal 95136.

Ante esta situación, surge la interrogante sobre cómo están operando los agentes de ICE en San José, por qué son vistos en estacionamiento como el de Lucky.

“Están llegando a estacionamientos como esos porque son áreas escondidas y son áreas privadas, y esto también lo están haciendo en áreas donde hay muchos inmigrantes para causar miedo en áreas latinas específicamente”, explicó Brenda Zendeja, líder comunitaria de San José.

El domingo el concejal Peter Ortiz y el alcalde de la ciudad, Matt Mahan, confirmaron que ICE estaba realizando un operativo en en San José.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En ese caso, los agente fueron vistos en el estacionamiento de una tienda Target ubicada en King Street y Story Road.

“Nosotros creemos que usan esos lugares públicos porque son gratis y pueden hablar entre ellos, pero personalmente estacionan ahí en donde saben que la comunidad va a hacer sus compras para crear miedo”, aseveró Montano.

Hasta el momento Telemundo 48 no sabe exactamente a cuántas personas arrestaron el domingo.

Líderes comunitarios señalaron que ICE va en busca de personas específicas como lo hicieron el domingo en una casa ubicada en South White Road.

“Eran 5 agentes afuera tocando una puerta, y cuando regresaron a su carro alguien salió de la casa. Un agente le preguntó al otro ´¿es él?’y respondieron que ‘no’. Eso me da indicio de que estaban buscando a alguien específico, no me arrestaron aunque yo estaba cerca ni a otro que estaba cruzando la calle”, añadió Montano.

El modo en el que operan también ha cambiado y ya no siguen estrictamente un patrón como en el pasado.

“Ellos tienen una estrategia y van rápido. Están trabajando muy rápido de 10 a 15 minutos, por lo que yo sé es que la policía no está colaborando con ICE pero ayer nos dimos cuenta que sí sabían y no informaron ni al consejal ni a la comunidad”, dijo Zendeja.

Por esa razón aseguraron que ha sido difícil llevar una base de datos de cuántos arrestos se han realizado.

Telemundo 48 se comunicó con el Consulado de México en San José y nos confirmaron que no tienen información de arrestos de connacionales mexicanos hasta el momento.